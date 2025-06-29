Окупанти пошкодили навчальний заклад і житлові будинки в Черкаському районі, травмовані 6 жителів

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Шість мирних жителів Черкаського району зазнали травмувань внаслідок російських атак в ніч на неділю, серед них 5-річна дитина, повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"Внаслідок ворожої атаки зазнала руйнувань будівля одного із навчальних закладів. Також пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки житлового сектору, гаражні приміщення та сім автомобілів… На місці події вилучено уламки ракет та безпілотного літального апарату", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють прокурори, слідчі поліції та СБУ, а також спеціалісти ДСНС. Розмір шкоди завданої ворожим ударом встановлюється. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).