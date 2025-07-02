Інтерфакс-Україна
Події
14:53 02.07.2025

Могила цадика Нахмана в Умані стала пам’яткою національного значення – рішення Кабміну

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Могила цадика Нахмана в Умані стала пам’яткою національного значення – рішення Кабміну

Кабінет міністрів України на засіданні в середу змінив категорію пам’ятки місцевого значення "Могила цадика Нахмана" в місті Умань Черкаської області на категорію пам’ятки національного значення, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Змінено категорію пам’ятки місцевого значення "Визначне місце "Могила цадика Нахмана", розташованої по вул. Григорія Косинки, 1, у місті Умані Черкаської області, на категорію пам’ятки національного значення за видом історії", - написав Мельничук в Телеграм.

Щороку десятки тисяч євреїв, які сповідують одну з течій іудаїзму - хасидизм, здійснюють прощу до Умані, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, який жив наприкінці XVIII - початку XIX століття. Паломництво приурочене до святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначають з 2 до 4 жовтня. Хасиди вважають, що якщо вони зустрінуть Рош га-Шана біля могили цадика Нахмана, то наступний рік буде дуже щасливим для них.

Теги: #кабмін #умань #визначні_місця #черкаська_область

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