Заступника керівника Уманської окружної прокуратури судитимуть за протиправне отримання інвалідності

Завершено досудове розслідування та передана до суду справа щодо обвинувачення заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області в протиправному отриманні інвалідності, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування, яке проводилося ДБР, у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області за ч. 4 ст. 190 КК України та голови Черкаської обласної МСЕК № 2 за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, заступник керівника Уманської окружної прокуратури обвинувачується в тому, що він протиправно отримав ІІ групу інвалідності та незаконні виплати пенсійного забезпечення працівника прокуратури.

"Достовірно знаючи, про відсутність тяжких розладів здоров’я, оскільки 31 липня 2020 року отримав заключення лікаря загальної практики про задовільний стан здоровʼя, він цього ж дня звернувся до керівництва КП "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" з метою безпідставного отримання направлення для проходження медико-соціальної експертизи", - зазначають в прокуратурі.

У цей же день, згідно з повідомленням, службові особи Комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" провели усі формальності та прийняли рішення про встановлення йому ІІ групи інвалідності (безтерміново).

Тобто, як зазначають у відомстві, весь процес встановлення інвалідності прокурору, тобто проходження системи вищезазначених медико-соціальних процедур у двох установах, зайняв одну добу.

"Отримавши виписку з акту огляду МСЕК від 31.07.2020 із відомостями про наявність ІІ групи інвалідності, обвинувачений подав її до Головного управління пенсійного фонду в Черкаській області для протиправного оформлення особі пенсії по інвалідності", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що з липня 2020 року по кінець листопада 2024 прокурору виплачено 477 тис. грн пенсії по інвалідності.

"Сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду", - інформують у відомстві.

Під час досудового розслідування підозрюваного було звільнено з адміністративної посади – заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Крім того, Генеральною інспекцією до КДКП подано скаргу про притягнення обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з посади прокурора.

Крім того, як повідомляє Офіс генпрокурора, у межах кримінального провадження голові Черкаської обласної МСЕК №2, який сприяв прокурору в прискореному оформлення інвалідності також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувальний акт стосовно нього також скеровано до суду.