Кабмін визначив порядок і строки інформування уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів визначив чіткий порядок і строки інформування уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

"Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, щоб люди з інвалідністю могли працювати й реалізовувати себе без обмежень… Визначили чіткий порядок і строки інформування уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю", - написав Улютін в мережі Facebook по результатам засідання уряду у середу.

За його словами, це забезпечить своєчасне ухвалення ефективних рішень і сприятиме розвитку інклюзивного середовища та рівних можливостей для людей з інвалідністю.

Крім того, уряд визначив принципи розумного пристосування та універсального дизайну.

"Це стане основою для практичного застосування принципів доступності у різних сферах — від архітектури й транспорту до послуг і робочих місць. Відповідна постанова визначає принципи, критерії та межі розумного пристосування, принципи і критерії універсального дизайну, встановлює загальний підхід до формування політики у цій сфері та окреслює межі обов’язкового впровадження розумного пристосування для забезпечення рівних прав людей з інвалідністю", -написав міністр.