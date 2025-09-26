Інтерфакс-Україна
14:23 26.09.2025

Голова комітету Ради Бабак закликав Комітет Європарламенту звільнити Україну від членських внесків Erasmus+

2 хв читати
Голова комітету Ради Бабак закликав Комітет Європарламенту звільнити Україну від членських внесків Erasmus+

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак закликав Комітет Європейського парламенту з питань культури та освіти (CULT) звільнити Україну від сплати членських внесків на початку нового циклу програми Erasmus+.

“Закликав членів Комітету CULT Європарламенту підтримати рішення звільнити Україну від сплати членських внесків на початку нового циклу програми Erasmus+ (2028 – 2034). Це дозволить нам швидше інтегруватися в програму та забезпечить рівний доступ українських студентів і вчителів до її можливостей”, - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, програма Erasmus+ є однією із головних освітніх програм Європейського Союзу, що охоплює всі рівні освіти.

“Хоча Україна ще поки не має статусу асоційованої країни (тобто бере участь у програмі частково, а не на правах повноправного учасника ЄС), ми вже серед лідерів. Українські заклади освіти долучені майже до 40 конкурсів і входять у топ-3 за кількістю партнерів”, - написав він.

Зокрема, завдяки ініціативі Erasmus+ Solidarity with Ukraine у 2022–2025 роках було надруковано понад 1,5 млн підручників, щоб українські діти мали навчальні матеріали рідною мовою; понад 33 тис. українців скористалися мобільністю і змогли продовжити навчання; для університетів відкрили спеціальний конкурс на 5 млн євро, щоб створити цифрове освітнє середовище.

“До того ж, росія позбавлена доступу до програми в межах санкцій. За що дякуємо нашим партнерам”, - додав Бабак.

Джерело: https://t.me/SerhiiBabak/1121

https://t.me/SerhiiBabak/1122

 

Теги: #erasmus #внески

