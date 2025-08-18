Внески у Фонд підтримки енергетики до кінця року мають вирости мінімум на EUR150 млн – проєкт Програми дій уряду

Фото: https://renewables.dtek.com/

Міністерство енергетики до кінця 2025 року повинно забезпечити збільшення мінімум на EUR150 млн внесків партнерів до Фонду підтримки енергетики, де акумульовано понад EUR1,16 млрд, та дозволеної пропускної спроможності міждержавних перетинів для експорту електроенергії на 200 МВт (зараз 900 МВт), йдеться у проєкті Програми дій уряду, оприлюдненому в понеділок.

Крім того, до 31 грудня 2025 року поміж іншим мають бути розроблені та подані до Верховної Ради законопроекти про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3-4 Хмельницької АЕС, а також про корпоратизацію держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Водночас до цієї дати мають бути схвалена Концепція державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних АЕС на період до 2030 року та прийняте урядове розпорядження щодо розміщення, проєктування та будівництва ядерної установки з виробництва тепловиділяючих збірок ядерних реакторів атомних електростанцій.

Будівництво ХАЕС-3,4, а також ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок повинні бути розпочаті до кінця 2026 року.

Як повідомлялося з посиланням на міністерку енергетики Світлану Гринчук під час спілкування з журналістами в рамках презентації проєкту Програми дій уряду в Києві 18 серпня, Україна опрацьовує варіанти добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС за альтернативними сценаріями, оскільки немає просування у домовленостях з Болгарією щодо продажу нею корпусів реакторів ВВЕР-1000 для цих двох блоків.

На початку 2025 року на той час міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що Міненерго розробило законопроєкт про корпоратизацію держпідприємства "Східний ГЗК" та ініціює передачу йому всіх ліцензій на видобуток урану. Надалі міністерство планує залучення стратегічного інвестора для того, щоб наростити вироблення за відповідними ліцензіями.

ДП "СхідГЗК" входить до десятки найбільших виробників урану (2% світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, що забезпечує видобуток уранової руди та виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Стратегічна мета – 100% забезпечення потреб вітчизняної ядерної енергетики в урановій сировині.

НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse на полях URC-2025 у Римі в липня фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за технологією американської компанії.