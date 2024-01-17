Міністр соцполітики закликає українців, які працюють за кордоном, користуватися сервісом добровільних внесків пенсійного страхування
Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович закликає українців, які працюють за кордоном, користуватися сервісом додаткових добровільних соціальних внесків загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
"Дуже важлива ініціатива, яка повноцінно запрацювала минулого року, - це можливість додатково вносити кошти для збільшення свого єдиного соціального внеску самостійно. Дуже просто, на сайті Пенсійного фонду, в особистому пенсійному кабінеті", - сказала Жолнович на пресконференції за результатами роботи Мінсоцполітики за 2023 рік у середу в Києві.
Вона зазначила, що цим можуть скористатися ті, хто зараз працює за кордоном, але хотів би зберегти страховий стаж в Україні. "Користуйтеся, це дасть змогу вам надалі при поверненні отримувати пенсію в Україні", - додала Жолнович.