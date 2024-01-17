Економіка

12:16 17.01.2024

Міністр соцполітики закликає українців, які працюють за кордоном, користуватися сервісом добровільних внесків пенсійного страхування

1 хв читати
Міністр соцполітики закликає українців, які працюють за кордоном, користуватися сервісом добровільних внесків пенсійного страхування

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович закликає українців, які працюють за кордоном, користуватися сервісом додаткових добровільних соціальних внесків загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

"Дуже важлива ініціатива, яка повноцінно запрацювала минулого року, - це можливість додатково вносити кошти для збільшення свого єдиного соціального внеску самостійно. Дуже просто, на сайті Пенсійного фонду, в особистому пенсійному кабінеті", - сказала Жолнович на пресконференції за результатами роботи Мінсоцполітики за 2023 рік у середу в Києві.

Вона зазначила, що цим можуть скористатися ті, хто зараз працює за кордоном, але хотів би зберегти страховий стаж в Україні. "Користуйтеся, це дасть змогу вам надалі при поверненні отримувати пенсію в Україні", - додала Жолнович.

Теги: #мінсоцполітики #пенсійний #внески

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 17.01.2024
Мінсоцполітики виступає за допомогу малозабезпеченим сім'ям, у яких є працездатні особи, що не сплачували ЄСВ

Мінсоцполітики виступає за допомогу малозабезпеченим сім'ям, у яких є працездатні особи, що не сплачували ЄСВ

10:29 12.01.2024
Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги

Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги

20:43 04.01.2024
Мінсоцполітики затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка"

Мінсоцполітики затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка"

20:13 26.12.2023
ТЧХУ долучилося до проєкту Мінсоцполітики із соцадаптації ветеранів

ТЧХУ долучилося до проєкту Мінсоцполітики із соцадаптації ветеранів

11:24 29.11.2023
В Україні виготовляють 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць - Мінсоцполітики

В Україні виготовляють 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць - Мінсоцполітики

10:26 28.11.2023
В Україні відкрили 70 кризових кімнат і шелтерів для постраждалих від домашнього насильства у 2023 році - Мінсоцполітики

В Україні відкрили 70 кризових кімнат і шелтерів для постраждалих від домашнього насильства у 2023 році - Мінсоцполітики

12:36 21.11.2023
У плані програми Ukraine Facility враховано сферу культури - Мінкультури

У плані програми Ukraine Facility враховано сферу культури - Мінкультури

10:20 31.10.2023
Єдину інформсистему соціальної сфери відкрито для всіх держорганів - Мінсоцполітики

Єдину інформсистему соціальної сфери відкрито для всіх держорганів - Мінсоцполітики

12:46 25.10.2023
У найближчі роки Україна країна стане східноєвропейським центром протезування - Жолнович

У найближчі роки Україна країна стане східноєвропейським центром протезування - Жолнович

10:26 13.10.2023
Легалізація медичного канабісу може змінити життя тяжкохворих людей і полегшити його паліативним хворим - Мінсоцполітики

Легалізація медичного канабісу може змінити життя тяжкохворих людей і полегшити його паліативним хворим - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна виконала всі зобов'язання перед польськими протестувальниками

"Укртрансгаз" планує інвестувати в розвиток газосховищ у 2024р. 1 млрд грн

РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області, сталася пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - Міненерго

Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

П'ять країн просять ЄК запровадити імпортні мита на українську агропродукцію

ОСТАННЄ

"Укренерго" попереджає про 5% дефіциту в енергосистемі, закликає економити

Закупівлі ЗСУ з держбюджету в грудні підскочили до 90,8 млрд грн, виплати військовим - до 107,8 млрд грн

Україна виконала всі зобов'язання перед польськими протестувальниками

ВР пропонує виділити громадам понад 10 млрд грн із бюджету на компенсацію різниці в тарифах

"Укртрансгаз" планує інвестувати в розвиток газосховищ у 2024р. 1 млрд грн

Зростання світової економіки у 2023 р. було трохи кращим за прогноз - глава МВФ

Мінвідновлення розглядає довгострокові пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від РФ

Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі

Шмигаль: Опалювальний сезон відбувається у плановому режимі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА