Інтерфакс-Україна
Події
10:02 17.09.2025

Освітній омбудсмен: Батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти

2 хв читати
Освітній омбудсмен: Батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що батьки мають право, але не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти.

"Отримую звернення та помічаю у публічному просторі повідомлення про збір внесків у так звані фонди класів, закладів освіти чи благодійні/громадські організації, які начебто пов’язані з закладом освіти. Хочу звернути увагу, що з початком повномасштабного вторгнення кількість повідомлень про вимагання внесків з батьків значно зменшилася, але останнім часом ця проблема знову загострюється", - йдеться в повідомленні освітнього омбудсмена.

Вона наголосила, що відповідно до статті 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних  закладах освіти, тому батьки не зобов’язані здійснювати благодійний внесок для закладу освіти.

За її словами, інколи заклади освіти вимагають у батьків перерахувати кошти на рахунок благодійної організації, найчастіше благодійного фонду чи громадської організації, які начебто створені при закладі освіти. 

"Хочу наголосити, що заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні ГО, ні БФ. Тобто якщо батьки перераховують кошти до ГО та БФ, то жодних гарантій, що ці кошти будуть використані для потреб закладу освіти, навіть попри можливі визначені у статуті організації цілі з підтримки закладу освіти, немає", - констатувала Лещик. 

За її словами, державний чи комунальний заклад освіти не має права відмовити у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків чи вимагати будь-які благодійні внески як обов’язкову умову для вступу чи навчання, адже це незаконно. 

"Якщо батьки бажають зробити благодійний внесок на потреби закладу освіти, то він має бути зарахований на казначейський рахунок закладу освіти, але не на рахунки благодійних чи громадських організацій. Уся передана благодійна допомога: кошти чи матеріальні цінності – обов’язково береться на баланс закладу освіти", - йдеться в повідомленні.

Теги: #заклади_освіти #освітній_омбудсмен #внески

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 06.09.2025
Освітній омбудсмен пообіцяла розібратись з встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику

Освітній омбудсмен пообіцяла розібратись з встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику

11:15 04.09.2025
Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

10:33 03.09.2025
Мовний і освітній омбудсмени виступають за сертифікацію керівників закладів освіти на знання державної мови

Мовний і освітній омбудсмени виступають за сертифікацію керівників закладів освіти на знання державної мови

18:32 02.09.2025
Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

17:47 26.08.2025
До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

12:27 25.08.2025
В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

12:43 20.08.2025
Київ ще не виділив кошти на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів закладів освіти

Київ ще не виділив кошти на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів закладів освіти

18:03 18.08.2025
Внески у Фонд підтримки енергетики до кінця року мають вирости мінімум на EUR150 млн – проєкт Програми дій уряду

Внески у Фонд підтримки енергетики до кінця року мають вирости мінімум на EUR150 млн – проєкт Програми дій уряду

09:38 26.06.2025
Реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів передвищої освіти на основі 9 класів триватиме до 20 жовтня

Реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів передвищої освіти на основі 9 класів триватиме до 20 жовтня

18:26 25.06.2025
Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

ВАЖЛИВЕ

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

ОСТАННЄ

Дощі та вітер знеструмили 7 населених пунктів, енергоспоживання внаслідок хмарної погоди зросло

Житомирська спецпрокуратура в суді довела неможливість використання місцевого військового полігону для видобутку надр

Освітній комітет Ради розглядає модель проведення НМТ у декілька днів у 2026 році

Українська мережа Lviv Croissants відкриває перший заклад у Каліфорнії

Посол ЄС закликає Україну до подальших реформ енергосектору та побудови незалежного регулятора

СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка розставляла "відеопастки" у багатоповерхівках Києва

Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Зеленський привітав усіх причетних з Днем рятувальника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА