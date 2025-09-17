Освітній омбудсмен: Батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що батьки мають право, але не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти.

"Отримую звернення та помічаю у публічному просторі повідомлення про збір внесків у так звані фонди класів, закладів освіти чи благодійні/громадські організації, які начебто пов’язані з закладом освіти. Хочу звернути увагу, що з початком повномасштабного вторгнення кількість повідомлень про вимагання внесків з батьків значно зменшилася, але останнім часом ця проблема знову загострюється", - йдеться в повідомленні освітнього омбудсмена.

Вона наголосила, що відповідно до статті 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних закладах освіти, тому батьки не зобов’язані здійснювати благодійний внесок для закладу освіти.

За її словами, інколи заклади освіти вимагають у батьків перерахувати кошти на рахунок благодійної організації, найчастіше благодійного фонду чи громадської організації, які начебто створені при закладі освіти.

"Хочу наголосити, що заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні ГО, ні БФ. Тобто якщо батьки перераховують кошти до ГО та БФ, то жодних гарантій, що ці кошти будуть використані для потреб закладу освіти, навіть попри можливі визначені у статуті організації цілі з підтримки закладу освіти, немає", - констатувала Лещик.

За її словами, державний чи комунальний заклад освіти не має права відмовити у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків чи вимагати будь-які благодійні внески як обов’язкову умову для вступу чи навчання, адже це незаконно.

"Якщо батьки бажають зробити благодійний внесок на потреби закладу освіти, то він має бути зарахований на казначейський рахунок закладу освіти, але не на рахунки благодійних чи громадських організацій. Уся передана благодійна допомога: кошти чи матеріальні цінності – обов’язково береться на баланс закладу освіти", - йдеться в повідомленні.