Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає за необхідне розпочати діалог між педагогами і владою в Україні щодо того, чи збільшувати педагогічне навантаження вчителя за умови збільшення заробітної плати.

"Щоб визначити, чи збільшувати педагогічне навантаження вчителя на ставку, на мою думку, ми маємо підійти до цього питання комплексно. Перш за все маємо зрозуміти: які обов’язки вчителі виконують поза уроками, які обов’язки передбачені посадовою інструкцією, а які ні, скільки часу витрачається на виконання всіх обов’язків, від яких обов’язків можна і необхідно звільнити вчителя, яка реальна тривалість робочого часу вчителя, на скільки збільшиться робочий час вчителя, якщо збільшиться педагогічне навантаження на ставку, чи не порушить це трудові права, як вплине збільшення педагогічного навантаження на якість освіти, як бути з сільськими школами, де більшість вчителів працює на неповну ставку", - написала Лещик в мережі Facebook.

Вона наголосила, що необхідно розпочати діалог з учителями, керівниками, Міністерством освіти і науки, Міністерством фінансів, Верховною Радою щодо цього складного питання.

Омбудсменка також нагадала, що Служба освітнього омбудсмена спільно з громадською організацією "Центр інноваційної освіти "Про.Світ" провели опитування педагогів щодо їхніх обов’язків, яке показало перевантаження педагогічних працівників шкіл обов’язками, зокрема тими, які не передбачені посадовою інструкцією.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у себе в телеграм-каналі розпочав опитування, в якому запитав педагогів, чи погодилися б вони працювати на умовах, якщо збільшити тижневе навантаження вчителя з 18 до 22 годин, але підвищити заробітну плату з 8-16,5 тис. грн до 20-32 тис. грн на місяць.

На момент написання новини, в опитуванні взяло участь 4,8 тис. користувачів, із яких 55% зазначили, що погодилися б на такі умови, а 45% - не погодилися б.