Інтерфакс-Україна
Економіка
12:03 17.02.2025

Мінсоцполітики: майже 65 млн грн добровільних страхових внесків до ПФУ сплатили українці за 2023-2024 рр.

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Мінсоцполітики: майже 65 млн грн добровільних страхових внесків до ПФУ сплатили українці за 2023-2024 рр.

64,8 млн грн добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду України сплатили українці з моменту запровадження такої можливості, а саме протягом 2023-2024 років.

"Такі внески можна сплачувати як за себе, так і за інших осіб. Робити це легко і зручно, адже не потрібно відвідувати державні установи і укладати паперові договори, все можна зробити не виходячи з дому, онлайн", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що така можливість може бути цікава фізичним особам-підприємцям, які сплачують мінімальний ЄСВ; українцям, які виїхали за кордон; людям передпенсійного віку, які через війну втратили роботу і не можуть знайти нову; тим, хто має неофіційний дохід.

"Для того, щоб був зарахований один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто – 1760 грн. Якщо ж людина сплатить вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати", - нагадали в міністерстві.

Як повідомлялося, у березні 2023 року запроваджена можливість сплачувати до Пенсійного фонду добровільні страхові внески і тим самим збільшити страховий стаж.

Теги: #внески #пфу

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