Кабмін обмежив чотирма кількість заступників голови правління ПФУ

Кабінет міністрів обмежив чотирма кількість заступників голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ).

Згідно з розпорядженням №1035 від 25 вересня, уряд визначив, що голова правління Пенсійного фонду України може мати чотирьох заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Як повідомлялося, 17 вересня Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість заступників голови правління ПФУ. До цього згідно із законодавством, голова правління ПФУ міг мати трьох заступників.