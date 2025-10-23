ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

До Пенсійного фонду України (ПФУ) менш ніж за місяць надійшло 164 заяви від внутрішньо переміщених осіб, які хочуть придбати житло за державною програмою пільгового кредитування, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Пенсійний фонд України вже призначив державну допомогу за 6-тьома із цих заяв та вже перерахував на рахунки банків 1,6 млн грн, щоб покрити 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для внутрішньо переміщених осіб", – йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадується, що за умовами, людина має бути працевлаштована, а також обрати собі житло не старше 20 років та вартістю до 2 млн грн.

Щоб отримати кредит, переселенці чи мешканець прифронтової території має: подати заявку на "єОселю" у застосунку "Дія"; отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави; оформити кредит із компенсацією.

За умовами держава покриває: 70% першого внеску; 70% щомісячних платежів за кредитом у межах програми "єОселя"; надає 40 тис. грн на покриття супутніх витрат на укладання угод.

Крім того, серед вимоги участі у програмі: не мати іншого житла, крім того, що знаходиться в районі активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях; сплатити 30% розміру першого внеску; своєчасно сплачувати 30% щомісячних платежів за кредитом.

Як повідомлялося, з вересня програма "єОселя" стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій.

Перший кредит за цією програмою отримала родина вимушеного переселенця з Донецька, який в 2014 році переїхав до Києва. Сім’я придбали квартиру саме на етапі будівництва, вже найближчим часом він буде введений в експлуатацію.

Джерело: https://www.msp.gov.ua/press-center/news/pfu-otrymav-ponad-160-zayav-vid-vpo-na-oformlennya-pilhovykh-kredytiv-tetyana-kiriyenko