Інтерфакс-Україна
Події
23:47 23.07.2025

Кабмін перепризначив 6-х заступників міністра економіки в об'єднане Мінекономіки, довкілля та сільського господарства

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Кабінет міністрів перепризначив шістьох заступників міністра економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, прийнято рішення вважати Ігоря Безкаравайного, Тетяну Бережну, Віталія Кіндратів, Андрія Телюпу, Віталія Петрука таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства, а  Олександра Циборта таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила очільником нового міністерства, яке об’єднало в собі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Олексія Соболева, який до останнього часу займав посаду першого заступника міністра економіки

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6308

Теги: #мінекономіки #уряд #заступники

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