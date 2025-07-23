Кабмін перепризначив 6-х заступників міністра економіки в об'єднане Мінекономіки, довкілля та сільського господарства
Кабінет міністрів перепризначив шістьох заступників міністра економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Зокрема, прийнято рішення вважати Ігоря Безкаравайного, Тетяну Бережну, Віталія Кіндратів, Андрія Телюпу, Віталія Петрука таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства, а Олександра Циборта таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила очільником нового міністерства, яке об’єднало в собі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Олексія Соболева, який до останнього часу займав посаду першого заступника міністра економіки
Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6308