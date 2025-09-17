Кабмін зняв обмеження на кількість заступників голови правління ПФУ

Кабінет міністрів України зняв обмеження на кількість заступників голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, на засіданні уряду у середу були внесені зміни до Положення про Пенсійний фонд України, якими виключено положення щодо визначення конкретної кількості заступників голови правління Фонду та закріплено лише факт наявності відповідних посад.

Згідно з діючою нормою, голова правління ПФУ має трьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабміном відповідно до законодавства про державну службу.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6681