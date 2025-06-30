Інтерфакс-Україна
Економіка
13:51 30.06.2025

Жолнович відзначила успішну роботу ПФУ

2 хв читати
Жолнович відзначила успішну роботу ПФУ

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що Пенсійний фонд України (ПФУ) працює доволі успішно.

"Хочу відзначити роботу Пенсійного фонду як справді доволі успішну. Адже попри труднощі і складності, величезну кількість людей, внутрішньо переміщених осіб, ми запровадили за короткий воєнний час досить багато цікавих сервісів… Кожні пів року ми додаємо їм новий сервіс, і кожні пів року вони мають нове навантаження і нові виклики, але ми бачимо, що спроможність Фонду є, вона є достатньою", - сказала Жолнович на презентації результатів проєкту "Таємний покупець" в понеділок в Києві.

Вона також нагадала, що з 1 липня почнеться адміністрування всіх соціальних виплат через ПФУ.

"Це ніяк не відобразиться на звичайних людях, вони не відчують цієї зміни внутрішнього адміністрування, оскільки йдеться лише про спосіб перегляду тих чи інших заяв, які подаються для призначення соціальних допомог", - додала міністр.

За результатами дослідження "Таємний покупець", якість візитів до Пенсійного фонду становить 3,95 з 5 можливих балів, а якість консультування - 4,25.

Що стосується якості візитів (особисті і онлайн) за результатами анкетування, то 43% респондентів оцінили досвід отримання послуг в ПФУ за останні 6 місяців на 5 балів (найвища оцінка), 39% - на 4 бали, 11% - на 3 бали. 

Відзначається, що незалежне дослідження роботи Пенсійного фонду "Таємний покупець" було проведене Благодійним фондом "Право на захист" за підтримки UNHCR, the UN Refugee Agency та ініціативи Міністерства соціальної політики. Його метою є оцінка доступності, ефективності і клієнтоорієнтованость роботи ПФУ під час війни. Дослідження проводилося методом "Таємний покупець", анкетуванням респондентів і фокус-груповими дискусіями.

Теги: #оцінка #робота #пфу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:27 29.06.2025
У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

12:42 24.06.2025
В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

20:15 09.06.2025
Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

20:34 07.06.2025
Російські удари не у відповідь, а на знищення

Російські удари не у відповідь, а на знищення

10:48 07.06.2025
Зеленський: Ми не діти, які б'ються, це Путін прийшов для убивств

Зеленський: Ми не діти, які б'ються, це Путін прийшов для убивств

08:08 06.06.2025
Між станціями метро Лісова та Арсенальна курсуватиме дублюючий автобусний маршрут №М1 через пошкодження колій та кабелів

Між станціями метро Лісова та Арсенальна курсуватиме дублюючий автобусний маршрут №М1 через пошкодження колій та кабелів

23:04 04.06.2025
Зеленський: Путін відчуває безкарність і готує ще якісь "відповіді"

Зеленський: Путін відчуває безкарність і готує ще якісь "відповіді"

20:31 04.06.2025
Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

19:10 02.06.2025
МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

22:31 31.05.2025
Командування Сухопутних військ почало публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП

Командування Сухопутних військ почало публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

ОСТАННЄ

Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

Рахункова палата просить аграріїв долучитися до опитування щодо гуманітарного розмінування

G7 і США досягли угоди про податки для компаній

Свириденко сподівається на завершення наступного тижня переговорів з ЄС щодо умов торгівлі на найближчі роки

МХП вважає найбільш пріоритетними ринками для експорту агропродукції ЄС, Велику Британію, Японію, США і Канаду

США витратили 15-20% свого світового запасу протиракет до комплексу THAAD всього за 11 днів ірано-ізраїльскої війни - ЗМІ

Імпорт в Україну легкових авто за 5 міс. збільшився на 5%

Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Україна за 5 міс. зберегла імпорт вантажних авто на торішньому рівні

Законопроєкт про страхування військових ризиків спрямований на створення в Україні внутрішнього механізму перестрахування - НАСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА