Жолнович відзначила успішну роботу ПФУ

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що Пенсійний фонд України (ПФУ) працює доволі успішно.

"Хочу відзначити роботу Пенсійного фонду як справді доволі успішну. Адже попри труднощі і складності, величезну кількість людей, внутрішньо переміщених осіб, ми запровадили за короткий воєнний час досить багато цікавих сервісів… Кожні пів року ми додаємо їм новий сервіс, і кожні пів року вони мають нове навантаження і нові виклики, але ми бачимо, що спроможність Фонду є, вона є достатньою", - сказала Жолнович на презентації результатів проєкту "Таємний покупець" в понеділок в Києві.

Вона також нагадала, що з 1 липня почнеться адміністрування всіх соціальних виплат через ПФУ.

"Це ніяк не відобразиться на звичайних людях, вони не відчують цієї зміни внутрішнього адміністрування, оскільки йдеться лише про спосіб перегляду тих чи інших заяв, які подаються для призначення соціальних допомог", - додала міністр.

За результатами дослідження "Таємний покупець", якість візитів до Пенсійного фонду становить 3,95 з 5 можливих балів, а якість консультування - 4,25.

Що стосується якості візитів (особисті і онлайн) за результатами анкетування, то 43% респондентів оцінили досвід отримання послуг в ПФУ за останні 6 місяців на 5 балів (найвища оцінка), 39% - на 4 бали, 11% - на 3 бали.

Відзначається, що незалежне дослідження роботи Пенсійного фонду "Таємний покупець" було проведене Благодійним фондом "Право на захист" за підтримки UNHCR, the UN Refugee Agency та ініціативи Міністерства соціальної політики. Його метою є оцінка доступності, ефективності і клієнтоорієнтованость роботи ПФУ під час війни. Дослідження проводилося методом "Таємний покупець", анкетуванням респондентів і фокус-груповими дискусіями.