Інтерфакс-Україна
Економіка
17:09 19.09.2025

Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників

2 хв читати
Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників
Фото: https://www.facebook.com/

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повністю сформувало команду з 12 заступників, завершивши призначенням ще чотирьох посадовців протягом останніх півтора місяців.

Як повідомив очільник міністерства Олексій Соболев в Facebook в пʼятницю, заступницею міністра в напрямку реформи системи управління водними ресурсами, а також політикою у сфері поводження з відходами та хімічної безпеки стала Ірина Овчаренко, яка раніше виконувала обов’язки директора державної установи “Українські гідромеліоративні системи”.

За словами Соболева, колишній керівник Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович відповідатиме за напрямок реформи системи державного екологічного контролю, розвиток політики запобігання промисловому забрудненню, збереження біорізноманіття та управління природоохоронними територіями.

Анна Артеменко, яка має понад 15 років досвіду роботи у держсекторі та міжнародному співробітництві, зокрема в Антимонопольному комітеті та органах виконавчої влади, опікуватиметься реформою управління публічними інвестиціями, корпоративним управлінням та політикою у сфері конкуренції й державної допомоги бізнесу.

Крім того, Павло Карташов, колишній керівник Українського фонду стартапів та дипломатичний службовець, куруватиме інвестиційну та кліматичну політику, міжнародне співробітництво, а також залучення інвестицій і розвиток стратегічних партнерств для “зеленого” відновлення економіки України.

Раніше, 29 липня, Соболев повідомляв, що після реорганізації міністерства було назначено вісім заступників, двоє з яких до цього були заступниками міністра агрополітики – Тарас Висоцький (був першим заступником) та Денис Башлик.

Також заступниками міністра економіки, довкілля та сільського господарства призначені Андрій Телюпа (продовжить відповідати за політику “Зроблено в Україні”), Олександр Циборт (зосереджується на цифрових послугах, ШІ-інструментах, дерегуляції та захисті інтелектуальної власності), Віталій Кіндратів (курує технічне регулювання, розвиток індустріальних парків і політику у сфері безпеки та оборони, а також відповідає за зовнішньоекономічну діяльність та експортний контроль), Ігор Безкаравайний (очолює напрям протимінної діяльності, зокрема розвиток ринку гуманітарного розмінування).

До команди також увійшли Єгор Перелигін – відповідальний за політику у сфері надрокористування та критичних мінералів, Дарина Марчак – за євроінтеграцію, трудові відносини та приватизацію.

Теги: #мінекономіки #заступники #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 18.09.2025
Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

19:32 17.09.2025
Кабмін зняв обмеження на кількість заступників голови правління ПФУ

Кабмін зняв обмеження на кількість заступників голови правління ПФУ

17:35 17.09.2025
Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

13:19 15.09.2025
Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

16:07 09.09.2025
Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

19:01 08.09.2025
Україна пропонує хвостосховища та відходи ГМК як альтернативні родовища ритичних матеріалів – Мінекономіки

Україна пропонує хвостосховища та відходи ГМК як альтернативні родовища ритичних матеріалів – Мінекономіки

16:05 08.09.2025
Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

15:55 08.09.2025
Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

12:20 04.09.2025
Мінекономіки і бізнес запускають новий формат дерегуляції через "Пульс" і дашборд бізнес-клімату

Мінекономіки і бізнес запускають новий формат дерегуляції через "Пульс" і дашборд бізнес-клімату

14:30 03.09.2025
Соболев: Мінекономіки працює над трьома напрямками розширення програми "Власна справа"

Соболев: Мінекономіки працює над трьома напрямками розширення програми "Власна справа"

ВАЖЛИВЕ

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

ОСТАННЄ

"Ельдорадо" повідомило про виконання процедури банкрутства, спростувавши інформацію про ліквідацію

Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

Уряд сподівається на підтримку Радою чергового збільшення оборонних витрат держбюджету-2025 – міністр фінансів

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД

Бізнес закликав уряд та Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак

"Київтеплоенерго" заявляє про черговий обшук офісу Нацполіцією і безпідставний зрив роботи підприємства

Україна та ЄБРР уклали чергову грантову угоду для реалізації проєктів на ЧАЕС

Регіональними програмами компенсацій у межах "єОселі" скористалися 1,2 тис. позичальників

Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА