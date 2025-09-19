Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників

Фото: https://www.facebook.com/

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повністю сформувало команду з 12 заступників, завершивши призначенням ще чотирьох посадовців протягом останніх півтора місяців.

Як повідомив очільник міністерства Олексій Соболев в Facebook в пʼятницю, заступницею міністра в напрямку реформи системи управління водними ресурсами, а також політикою у сфері поводження з відходами та хімічної безпеки стала Ірина Овчаренко, яка раніше виконувала обов’язки директора державної установи “Українські гідромеліоративні системи”.

За словами Соболева, колишній керівник Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович відповідатиме за напрямок реформи системи державного екологічного контролю, розвиток політики запобігання промисловому забрудненню, збереження біорізноманіття та управління природоохоронними територіями.

Анна Артеменко, яка має понад 15 років досвіду роботи у держсекторі та міжнародному співробітництві, зокрема в Антимонопольному комітеті та органах виконавчої влади, опікуватиметься реформою управління публічними інвестиціями, корпоративним управлінням та політикою у сфері конкуренції й державної допомоги бізнесу.

Крім того, Павло Карташов, колишній керівник Українського фонду стартапів та дипломатичний службовець, куруватиме інвестиційну та кліматичну політику, міжнародне співробітництво, а також залучення інвестицій і розвиток стратегічних партнерств для “зеленого” відновлення економіки України.

Раніше, 29 липня, Соболев повідомляв, що після реорганізації міністерства було назначено вісім заступників, двоє з яких до цього були заступниками міністра агрополітики – Тарас Висоцький (був першим заступником) та Денис Башлик.

Також заступниками міністра економіки, довкілля та сільського господарства призначені Андрій Телюпа (продовжить відповідати за політику “Зроблено в Україні”), Олександр Циборт (зосереджується на цифрових послугах, ШІ-інструментах, дерегуляції та захисті інтелектуальної власності), Віталій Кіндратів (курує технічне регулювання, розвиток індустріальних парків і політику у сфері безпеки та оборони, а також відповідає за зовнішньоекономічну діяльність та експортний контроль), Ігор Безкаравайний (очолює напрям протимінної діяльності, зокрема розвиток ринку гуманітарного розмінування).

До команди також увійшли Єгор Перелигін – відповідальний за політику у сфері надрокористування та критичних мінералів, Дарина Марчак – за євроінтеграцію, трудові відносини та приватизацію.