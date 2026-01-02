Інтерфакс-Україна
13:19 02.01.2026

Мінекономіки оновило критерії визначення критично важливих підприємств у сільському господарстві

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, повідомила пресслужба відомства.

Відповідні зміни Мінекономіки затвердило наказом №3650 від 22 грудня 2025 року.

Зокрема, збільшено вимогу щодо площі оброблення угідь сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності до 1000 га (раніше цей поріг становив 500 га, але наприкінці 2024-го— на початку 2025 року його переглянули у бік збільшення).

Крім того збільшено вимогу щодо обсягу річного доходу, в якому чистий дохід від реалізації продукції має становити до 40 млн грн (до 2025 року поріг був нижчим — 20 млн грн). Водночас виключено вимогу щодо суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал, яка раніше становила не менше 324 тис. грн.

Мінекономіки наголосило, що розглядатиме звернення/заявки підприємств, установ, організацій про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у галузі сільського господарства України через інформаційно-комунікаційну систему Державного аграрного реєстру (ДАР) відповідно до оновлених критеріїв.

"У разі невідповідності підприємства, установи, організації оновленим критеріям їм буде відхилено звернення/заявку як таку, що не відповідає вимогам зазначеного наказу Мінекономіки", - попередило міністерство.

