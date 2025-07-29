В Мінекономіки лишилося чотири заступники та стільки ж додалося

Андрій Телюпа, Олександр Циборт, Віталій Кіндратів та Ігор Безкаравайний лишаються заступниками міністра економіки, довкілля та сільського господарства, проте у декого з них додалися нові напрямки, також до міністерства приєдналися ще четверо заступників, повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.

"Зараз ми посилюємо наше міністерство новими професійними людьми. До нас приєднуються заступники та заступниці у багатьох ключових ключових напрямках реформ: критичні матеріали, надрокористування, управління відходами, земельна політика, сільський розвиток, продовольча безпека, приватизація, людський капітал і стратегічне бачення змін", - написав він у Facebook у вівторок.

Зазначається, що серед нових заступників - колишній перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький. Його напрямками буде євроінтеграція у сферах безпечності харчових продуктів, рибальства та аквакультури, державна підтримка рослинництва, тваринництва й садівництв, розвиток політики у сфері насінництва, координація логістики в агросекторі, розвиток альтернативної енергетики та агрострахування.

Напрямками роботи щодо політики у сфері надрокористування та управління природними ресурсами, відкриття та цифровізації геологічної інформації, розвитку критичних мінералів та міжнародне інвестування у видобувну галузь, впровадження програм реіндустріалізації та ресурсної стійкості економіки займатиметься заступник очільника колишнього Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Єгор Перелигін. За словами Соболева, він також опікуватиметься роботою щодо Американсько-українського інвестфонду відбудови.

Координацією євроінтеграції, зокрема виконанням Плану України (механізм Ukraine Facility) та формуванням переговорної позиції щодо вступу до ЄС, а також політикою зайнятості та трудових відносин і приватизацією займатиметься колишня перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак.

Також до міністерства приєднався Денис Башлик, який раніше працював Міністерстві екології, Держгеокадастрі, аграрних бізнес-асоціаціях. У 2022–2025 роках був заступником Міністра агрополітики з цифрового розвитку. Він очолить напрямок розвитку земельних відносин і геоінформаційних систем, реалізації програм сільського розвитку, інновацій та трансферу знань, а також залучення міжнародної підтримки для відновлення агросектору.

Соболев наголосив, що це не остаточне поповнення міністерства, а формування команди і досі триває.

Щодо тих, хто лишився серед попередніх заступників, зазначається, що Телюпа продовжить працювати над політикою "Зроблено в Україні" та координуватиме напрямки публічних закупівель, розвитку реального сектору економіки, промислової політики, економічного розвитку регіонів, державної підтримки експорту, фінансових інструментів та страхування воєнних ризиків для бізнесу.

Циборт очолюватиме напрямок цифровізації, ШІ-інструментів, дерегуляції, відкритих даних інтелектуальної власності та кібербезпеки.

Кіндратів разом із техрегулюванням, стандартизацією, розвитком індустріальних парків та інвестпроєктів працюватиме також за напрямками зовнішньої економічної діяльності (ЗЕД) і торговельного захисту, захисту економічних прав нацвиробників, координації експортного контролю. Він також призначений відповідальним за проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та ведення відповідного Єдиного реєстру.

Безкаравайний продовжить відповідати за протимінну діяльність.

Як повідомлялося, очільником Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, яке об'єднало в собі відповідні профільні міністерства, Верховна Рада призначила першого заступника чинного на той час першого заступника міністра економіки Олексія Соболева.

23 липня Кабінет Міністрів перепризначив п'ятьох заступників і держсекретаря міністерства економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.