Призначення п'яти нових заступників є частиною структурних змін у Мінцифри - Федоров

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Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що призначення п'яти нових заступників являється шляхом до ефективності завдяки новій місії, візії, HR-стратегії та змінам організаційної структури міністерства.

"Останні пів року Мінцифра проходить масштабну трансформацію. Після впровадження системи управління OKR ми зрозуміли, що для підвищення ефективності потрібне повне перезавантаження. Тому зараз переходимо на нову операційну модель, оптимізуємо внутрішні процеси, інтегруємо штучний інтелект у всі сфери — від юридичного напряму до HR. Частина структурних змін у Мінцифрі — призначення урядом п’яти нових заступників. Четверо з них зросли в екосистемі Мінцифри. Карʼєрний ліфт — важлива частина нашої HR-стратегії, яка вже реалізується", - написав Федоров у мережі Facebook.

Він підкреслив, що нові заступники посилять ключові напрями міністерства: цифрові сервіси, дані, інфраструктуру, цифрова економіка та кіберзахист.

Зокрема, Валерія Коваль призначена заступницею міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів.

"У команді із самого початку створення Мінцифри. До цього працювала експерткою з цифровізації в державному агентстві з питань електронного урядування. Тепер відповідатиме за розвиток цифрових та адміністративних послуг — щоб "Дія" була не просто зручною, а надавала швидкий персоналізований сервіс для кожного українця", - написав він.

Зоряна Стецюк буде заступницею міністра з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури.

"У команді Мінцифри з 2019 року — починала як державна експертка з реінжинірингу процесів. Тепер відповідає за розвиток GovTech-напряму — цифровізацію всіх органів влади, розвиток сучасних електронних реєстрів і системну взаємодію із CDTO. Її завдання — сформувати цілісну, узгоджену цифрову державу, де якісні дані — основа ефективних і безпечних сервісів", - розповів Федоров.

Станіслав Прибитько став заступником міністра з розвитку цифрової інфраструктури.

"У Мінцифрі з 2020 року. Починав як начальник відділу розвитку мобільного зв’язку, згодом очолив департамент електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Тепер відповідає за розвиток цифрової інфраструктури. У фокусі основа цифровізації — стійкий мобільний звʼязок та інтернет", - йдеться в повідомленні.

Наталя Денікеєва стала заступницею міністра з питань цифрової економіки.

"У команді Мінцифри вже понад 5 років. Починала як керівниця відділу. Тепер відповідає за проєкти з розвитку цифрової економіки — від Дія.City та Code.ua до підтримки стартапів та інноваційного бізнесу, а також за цифровізацію і формування політики у сфері грального бізнесу", - додав він.

Віталій Балашов буде заступником міністра з питань кібербезпеки та хмарних технологій.

"Долучився до команди після багатьох років роботи в айті-сфері. У Мінцифрі відповідатиме за кібербезпеку та розвиток хмарних технологій. В умовах кібервійни та постійних атак росії на цифрову інфраструктуру це надзвичайно важлива сфера для безпеки цифрової держави", - зазначив віцепрем'єр.

Також він додав, що Олексій Вискуб залишається на посаді першого заступника, а Олександр Борняков — заступника з євроінтеграції.

"Це початок трансформації в Мінцифру 2.0. Цілі стають амбітнішими, їх кількість зростає. Нові кадрові призначення — шлях до ефективності завдяки новій місії, візії, HR-стратегії, цінностям та змінам організаційної структури. Ми даємо кожному можливість реалізувати свій потенціал, зростати професійно та брати відповідальність. Це вже працює на всіх рівнях — відбулися 70+ інших кадрових змін у команді. Фахівці виростають у менеджерів та керівників проєктів, а директори департаментів — до заступників міністра. Особливо приємно, що ці зміни сприяють також розвитку жіночого лідерства в уряді", - написав Федоров.

Як повідомлялося, 23 липня Кабінет міністрів призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації України.