Інтерфакс-Україна
Події
23:37 23.07.2025

Кабмін призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації

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Кабінет міністрів призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, на посади заступників призначений Віталій Балашов, Наталя Денікеєва, Валерія Коваль, Станіслав Прибитько і Зоряна Стецюк.

Балашов працював а ТОВ "ЕПАМ Діджиталл", а наразі є військослужбовцем і за сумісництвом працює техніком-програмістом в фінансовому управлінні Генерального штабу Збройних сил України.

Денікеєва займала посаду директора директорату розвитку ІТ індустрії Мінцифри.

Коваль була заступником директора - начальником відділу розвитку електронних послуг на єдиному веб-порталі Департамента розвитку електронних послуг Мінцифри.

Прибитько працював директором директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри.

Стецюк працювала директором директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

До цього у першого віцепрем’єр-міністрв — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова заступниками працювали: Олексій Вискуб, Олександр Шелест і Олександр Борняков.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6308

Теги: #мінцифри #уряд #заступники

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