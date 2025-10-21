EFI Group почала будівництво заводу кормів у Черкаській області з інвестиціями EUR14,4 млн на першому етапі

Фото: https://me.gov.ua

Інвестиційна компанія EFI Group, заснована Ігорем Ліскі, разом з партнерами оголосила про початок будівництва заводу "Фіднова Центр" (ТМ Feednova) із виробництва високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів у Черкаській області.

"Попри війну український бізнес вкладає у перший етап проєкту EUR14,4 млн. Та загальні інвестиції плануються понад EUR20 млн", – зазначається у релізі у вівторок.

Згідно з ним, мажоритарним інвестором виступає EFI Group спільно зі стратегічним партнером, провідними нідерландськими та данськими виробниками технологій і обладнання у переробній галузі.

Підприємство включатиме чотири виробничі лінії, що дозволять переробляти понад 150 тонн сировини на добу та виробляти понад 50 тонн готової продукції: м’ясо-кісткового, пір’яного, кров’яного борошна та тваринних жирів. Запуск заводу заплановано на третій квартал 2026 року.

За словами директора ТОВ "Фіднова Центр" Самвела Рамазяна, проєктування заводу вже завершено та обраний генеральний підрядник, назва якого в релізі не розкривається.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у своєму релізі у вівторок повідомило, що "Фіднова Центр" стане першим проєктом в Україні, який отримає компенсацію вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури вже у 2025 році, загальний обсяг державної підтримки оцінюється у 172,1 млн грн.

На сьогодні Мінекономіки надало інвестору висновок про доцільність реалізації проєкту, а розпорядження про підписання договору між державою та інвестором перебуває на стадії погодження центральних органів виконавчої влади. Найближчим часом буде підписано договір між інвестором та державою, зазначило міністерство.

Новий об’єкт стане другим заводом під брендом Feednova після успішного запуску першого підприємства у Львівській області у 2021 році, йдеться у релізі. Підприємство експортує понад 80% продукції до країн ЄС та продовжує власний розвиток через введення нових виробничих ліній та реалізацію проєктів енергетичної ефективності.

"Другий завод з виготовлення викоспротеїнових домішок критично необхідний для сучасної м’ясопереробної галузі. Ми створюємо інфраструктуру для ефективної переробки, яка одночасно зменшує екологічні ризики, створює робочі місця і формує додану вартість всередині країни. Черкащина це ідеальне місце для цього заводу: тут є сильні агропідприємства, логістика і, головне, підтримка місцевої громади", – наводиться у релізі коментар Ліскі.

Зазначається, що підприємство створить понад 80 робочих місць у громаді та має вплинути на розвиток агропромислових комплексів області, бо стане першим у центральній частині країни, що перероблятиме сировину зовнішніх постачальників.

"Проєкт "Фіднова Центр" — це показовий приклад того, як державні стимули у межах програми підтримки інвестпроєктів із значними інвестиціями поєднуються з приватною ініціативою", – прокоментував старт будівництва заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Згідно з релізом, компанія надаватиме послуги зі збирання, транспортування, підготовки та переробки побічних продуктів тваринного походження, які не можуть використовуватися в харчуванні людини. Сировину постачатимуть м’ясопереробні комбінати, птахофабрики, забійні цехи та фермерські господарства центральних регіонів України.

Виробництво працюватиме за міжнародними стандартами GMP+ та ISCC. Понад 80% готової продукції експортуватимуть до країн ЄС та Азії.

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ "Фіднова Центр" (Київ) створено у листопаді 2023 року зі статутним капіталом 5,5 млн грн, його засновником є ТОВ "Фіднова" (Буська, Львівська обл.), а кінцевим бенефіціаром – Ліскі.

В свою чергу у "Фіднові" зі статутним капіталом 143,9 млн грн 33,01% належить ТОВ "Ефективні інвестиції" (Київ), 25% – ЕFІ Ноldіng Gмвн (Відень), 10% – Mada Participations B.V. (Херхюговард, Нідерланди), 10% – Людмилі Пишній, 9,99% – UMG Holding limited (Rsgh), по 5% – Юрію Меженському та Владиславу Поповичу і ще 2% – Дмитру Казавчинському. Кінцевим бенефіціаром з часткою 58,01% вказаний Ліскі.

У першій половині 2025 року "Фіднова" збільшила виручку на 30,1% – до 274,2 млн грн, а чистий прибуток – на 64,2%, до 68,6 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті, інвестиції у "Фіднова" склали $20 млн. Комплекс включає чотири виробничі лінії , які переробляють понад 220 тонн сировини на добу. Виробнича потужність заводу – 90 тонн готової продукції.