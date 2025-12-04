EFI Group розглядає можливість експансії в країни ЄС

Інвестиційний холдинг EFI Group ("Ефективні інвестиції") розглядає як інструмент диверсифікації ризиків можливість розмістити частину потужностей в країнах ЄС, повідомив його засновник Ігор Ліскі в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Все, що можна виробити в Україні, ми виготовляємо тут. Там, де логістика далека і дороговартісна, думаємо про експансію, наприклад для упаковки розглядаємо Литву чи Італію", - повідомив він.

EFI Group заснована 2007 року. Опікується реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод з виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua.