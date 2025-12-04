EFI Group презентує концепцію розвитку проєкту палацу Жевуських-Лянцкоронських на початку 2026

Інвестиційна компанія EFI Group презентує на початку 2026 року концепцію розвитку палацу Жевуських-Лянцкоронських (Львівська області, Стрийський район, Розділ, Грушевського, 33), повідомив її засновник Ліскі в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна"

"Ми зараз на фінальній стадії розробки концепції проєкту. Сподіваюся, на початку наступного року вже будемо презентувати її з архітектурними візуалізаціями. Там точно буде історичний бутиковий готель, в самому палаці, приблизно на 35 номерів, великий івент-хол, ресторани, історична туристична складова з маршрутами. Будемо відновлювати парк, і цей процес вже розпочато. Ми прагнемо створити новий туристичний центр, який виконуватиме навіть функції музею. Хочемо, щоб там була академія мистецтва, аби підкреслити і підсилити мистецьку складову палацу", - повідомив він.

Стосовно майбутнього освітнього мистецького закладу він зазначив, що наразі розробляється напрямок співпраці із сертифікованими державними установами. Аналізуються найкращі сучасні практики з історії мистецтва, фотографії, гончарства. Під майбутню школу відведуть окрему споруду.

"В нас буде ціла інфраструктура, яка поєднає історичні будівлі з новими сенсами. Можливо, буде якесь додаткове невеличке містечко, щоб можна було резидентам жити", - додав Ліскі.

Сама реставрація історичної будівлі стартує найближчим часом. "Наступного року вже вийдемо на планову роботу і будуть комплексні зміни, які можна побачити", - повідомив Ліскі.

Пам'ятка архітектури палац Жевуських-Лянцкоронських збудовано 1740 року в стилі французького ренесансу поміщиком Роздолу Міхалом Жевуським. У XIX столітті палац став родовою спадщиною родини Лянцкоронських. За радянських часів функціонував як філія одного із санаторіїв Моршина, у роки незалежності до 2004 року перебував у власності "Укрпрофоздоровниці", потім приватної фірми, яка довела його до занепаду та руйнування. У 2017 році Верховний Суд повернув палац державі, у в 2022-му палац перейшов під управління Фонду держмайна (ФДМУ).

У червні 2023 року проведено приватизаційний аукціон, переможцем якого визнано ТОВ "МЗ Одеська" (#44246776), засновником якого є EFI Group, а кінцевим бенефіціаром - Ігор Ліскі. Палац купили за 15 млн 984 тис. грн.

Група компаній "Ефективні інвестиції" заснована 2007 року, займається реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування - healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів компанії - підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua.