EFI Group планує відкрити завод кормів в Черкаській області в серпні 2026р.

Завод "Фіднова Центр" у Черкаській області з виготовлення високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів заплановано відкрити у серпні 2026 року, повідомив про плани інвестиційної компанії EFI Group Iгор її засновник Ігор Ліскі в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми впевнені, що побудуємо завод вчасно. Ми маємо базу постачальників сировини, маємо підписані контракти з партнерами з Нідерландів та Данії на постачання виробничого обладнання. Відкриття плануємо на серпень 2026-го", - повідомив Ліскі.

З боку держави "Фіднова Центр", згідно з укладеним договором, отримає компенсацію вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури у 172,1 млн грн.

Про старт будівництва потужностей у Черкаській області було оголошено у жовтні 2025. Інвестиція у перший етап "Фіднова Центр" (ТМ Feednova) спільно з партнерами, нідерландською компанією Mada Participations B.V. озвучена в EUR14,4 млн, загальні інвестиції - понад EUR20 млн. За словами Ліскі, інвесторів у цей проєкт знайшли ще 4-5 років тому.

"В цілому інвестори у наші проєкти вкладають кошти постійно, навіть зараз, тому що ми показуємо результат. Так, завод "Фіднова" у Львівській області ми будували під час COVID-19, а запустили офіційно 23 червня 2021 року. Під час війни ми зростали, завозили нові лінії, наразі будуємо вже другий завод", - зазначив Ліскі.

Він наголосив, що виробництва, в які інвестує компанія, активно розвиваються і під час війни. Наприклад, обсяги, які виготовила "Фіднова" за ці три роки в євро зросли удвічі, саме тому інвестори продовжують підтримувати проєкти. При цьому понад 80% загального обсягу продукції "Фіднова" йде на експорт.

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ "Фіднова Центр" (Київ) створено у листопаді 2023 року зі статутним капіталом 5,5 млн грн, його засновником є ТОВ "Фіднова" (Буська, Львівська обл.), а кінцевим бенефіціаром – Ліскі.

В свою чергу у "Фіднові" зі статутним капіталом 143,9 млн грн 33,01% належить ТОВ "Ефективні інвестиції" (Київ), 25% – ЕFІ Ноldіng Gмвн (Відень), 10% – Mada Participations B.V. (Херхюговард, Нідерланди), 10% – Людмилі Пишній, 9,99% – UMG Holding limited (Rsgh), по 5% – Юрію Меженському та Владиславу Поповичу і ще 2% – Дмитру Казавчинському. Кінцевим бенефіціаром з часткою 58,01% вказаний Ліскі.

У першій половині 2025 року "Фіднова" збільшила виручку на 30,1% – до 274,2 млн грн, а чистий прибуток – на 64,2%, до 68,6 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті, інвестиції у "Фіднова" склали $20 млн. Комплекс включає чотири виробничі лінії , які переробляють понад 220 тонн сировини на добу. Виробнича потужність заводу – 90 тонн готової продукції.