Інтерфакс-Україна
Економіка
10:43 04.12.2025

EFI Group планує відкрити завод кормів в Черкаській області в серпні 2026р.

2 хв читати
EFI Group планує відкрити завод кормів в Черкаській області в серпні 2026р.

Завод "Фіднова Центр" у Черкаській області з виготовлення високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів заплановано відкрити у серпні 2026 року, повідомив про плани інвестиційної компанії EFI Group Iгор її засновник Ігор Ліскі в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми впевнені, що побудуємо завод вчасно. Ми маємо базу постачальників сировини, маємо підписані контракти з партнерами з Нідерландів та Данії на постачання виробничого обладнання. Відкриття плануємо на серпень 2026-го", - повідомив Ліскі.

З боку держави "Фіднова Центр", згідно з укладеним договором, отримає компенсацію вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури у 172,1 млн грн.

Про старт будівництва потужностей у Черкаській області було оголошено у жовтні 2025. Інвестиція у перший етап "Фіднова Центр" (ТМ Feednova) спільно з партнерами, нідерландською компанією Mada Participations B.V. озвучена в EUR14,4 млн, загальні інвестиції - понад EUR20 млн. За словами Ліскі, інвесторів у цей проєкт знайшли ще 4-5 років тому.

"В цілому інвестори у наші проєкти вкладають кошти постійно, навіть зараз, тому що ми показуємо результат. Так, завод "Фіднова" у Львівській області ми будували під час COVID-19, а запустили офіційно 23 червня 2021 року. Під час війни ми зростали, завозили нові лінії, наразі будуємо вже другий завод", - зазначив Ліскі.

Він наголосив, що виробництва, в які інвестує компанія, активно розвиваються і під час війни. Наприклад, обсяги, які виготовила "Фіднова" за ці три роки в євро зросли удвічі, саме тому інвестори продовжують підтримувати проєкти. При цьому понад 80% загального обсягу продукції "Фіднова" йде на експорт.

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ "Фіднова Центр" (Київ) створено у листопаді 2023 року зі статутним капіталом 5,5 млн грн, його засновником є ТОВ "Фіднова" (Буська, Львівська обл.), а кінцевим бенефіціаром – Ліскі.

В свою чергу у "Фіднові" зі статутним капіталом 143,9 млн грн 33,01% належить ТОВ "Ефективні інвестиції" (Київ), 25% – ЕFІ Ноldіng Gмвн (Відень), 10% – Mada Participations B.V. (Херхюговард, Нідерланди), 10% – Людмилі Пишній, 9,99% – UMG Holding limited (Rsgh), по 5% – Юрію Меженському та Владиславу Поповичу і ще 2% – Дмитру Казавчинському. Кінцевим бенефіціаром з часткою 58,01% вказаний Ліскі.

У першій половині 2025 року "Фіднова" збільшила виручку на 30,1% – до 274,2 млн грн, а чистий прибуток – на 64,2%, до 68,6 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті, інвестиції у "Фіднова" склали $20 млн. Комплекс включає чотири виробничі лінії , які переробляють понад 220 тонн сировини на добу. Виробнича потужність заводу – 90 тонн готової продукції.

Теги: #ліскі #efi_group

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 21.10.2025
EFI Group почала будівництво заводу кормів у Черкаській області з інвестиціями EUR14,4 млн на першому етапі

EFI Group почала будівництво заводу кормів у Черкаській області з інвестиціями EUR14,4 млн на першому етапі

16:28 13.11.2023
EFI Group інвестує $25 млн у будівництво в Черкаській області другого заводу Feednova

EFI Group інвестує $25 млн у будівництво в Черкаській області другого заводу Feednova

14:13 25.10.2023
Україна посіла друге місце серед постачальників меду в ЄС за підсумками 2022 р.

Україна посіла друге місце серед постачальників меду в ЄС за підсумками 2022 р.

17:30 18.04.2023
Інвестхолдинг EFI Group повідомляє про скупчення на українсько-польському кордоні вантажівок із сільгосппродукцією

Інвестхолдинг EFI Group повідомляє про скупчення на українсько-польському кордоні вантажівок із сільгосппродукцією

13:49 11.08.2022
Інвестхолдинг EFI Group бізнесмена Ліскі придбав мережу медичних центрів "Мій Лікар"

Інвестхолдинг EFI Group бізнесмена Ліскі придбав мережу медичних центрів "Мій Лікар"

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

ОСТАННЄ

Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у EUR1,1 млн від польської Dom Development реалізує третій проєкт реконструкції

Держгеонадра з чергової спроби реалізувала "Газ-МДС" Любинецьку нафтогазову площу з перевищенням ціни удвічі

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

Ще шість проєктів відібрали для фінансування за Програмою відновлення України III

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Імпорт енергообладнання звільнено від ПДВ на 2026-2028 роки

"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

Шмигаль підтвердив об'єднання "ДОТ" й "АОЗ" в одне підприємство, буде створена нова наглядова рада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА