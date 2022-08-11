Інвестхолдинг EFI Group бізнесмена Ліскі придбав мережу медичних центрів "Мій Лікар"

Інвестиційний холдинг EFI Group ("Ефективні інвестиції") бізнесмена Ігоря Ліскі, який володіє мережею "Медична Зірка", підписав угоду щодо купівлі медмережі "Мій Лікар", до якої входять 19 клінік.

Як повідомляє холдинг у фейсбуці, обидві мережі перебуватимуть в управлінні EFI Group і розвиватимуть систему первинної медичної допомоги по всій країні.

Холдинг не розголошує фінансових деталей угоди.

"Всі інвестиції будуть спрямовані на об'єднання двох мереж та розширення географії присутності кваліфікованої медичної допомоги. Медичні центри обох мереж спеціалізуються на наданні первинної медичної допомоги. Кожен українець може підписати декларацію з сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом безоплатно та без обмежень" - наголошують в EFI Group.

За словами генерального директора медмережі "Медична Зірка" Катерини Вайдич, у планах медмережі – відкрити понад 100 клінік у кожному регіоні України.