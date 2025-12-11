Інтерфакс-Україна
Події
18:40 11.12.2025

Повне припинення вогню може настати тільки при підписанні рамкової угоди – Зеленський

1 хв читати
Повне припинення вогню може настати тільки при підписанні рамкової угоди – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

США після переговорів з росіянами вважають, що повне припинення вогню може наступити тільки при підписанні рамкової угоди, однак РФ не піде на це, якщо немає ніякої угоди, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки після неодноразових перемовин з російською стороною вважають, що повний ceasefire може наступити тільки при підписанні рамкової угоди. На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на ceasefire, якщо немає ніякої угоди", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер.

Президент наголосив, що позиція України не змінилася, і потрібно припинення вогню, але отримує інформацію, що "єдиний варіант ceasefire – це підписання рамкової угоди".

Теги: #угода #ceasefire

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 11.12.2025
Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

18:24 11.12.2025
США до Різдва хочуть мати розуміння, де ми перебуваємо з угодою, – Зеленський

США до Різдва хочуть мати розуміння, де ми перебуваємо з угодою, – Зеленський

13:31 11.12.2025
"Інтерпайп" уклав угоду на придбання у ArcelorMittal трубного заводу у Румунії

"Інтерпайп" уклав угоду на придбання у ArcelorMittal трубного заводу у Румунії

10:27 09.12.2025
Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

22:24 08.12.2025
Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

20:35 05.12.2025
Молдова денонсувала угоду з РФ про культурні центри

Молдова денонсувала угоду з РФ про культурні центри

09:46 27.11.2025
Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus

22:01 25.11.2025
Зеленський: Працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі США в Женеві

Зеленський: Працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі США в Женеві

21:50 25.11.2025
Трамп готовий зустрітися із Зеленським та Путіним після фіналізації мирної угоди щодо припинення війни

Трамп готовий зустрітися із Зеленським та Путіним після фіналізації мирної угоди щодо припинення війни

20:45 25.11.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про конструктивну розмову з командою США щодо гарантій безпеки: Домовились активно працювати

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив про конструктивну розмову з командою США щодо гарантій безпеки: Домовились активно працювати

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

Росіяни гальмують процеси обміну, бо хочуть загальних домовленостей – Зеленський

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

Генсек НАТО: Ми є наступною ціллю Росії

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

Зеленський: 20 пунктів плану – це умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА