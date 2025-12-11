Повне припинення вогню може настати тільки при підписанні рамкової угоди – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

США після переговорів з росіянами вважають, що повне припинення вогню може наступити тільки при підписанні рамкової угоди, однак РФ не піде на це, якщо немає ніякої угоди, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки після неодноразових перемовин з російською стороною вважають, що повний ceasefire може наступити тільки при підписанні рамкової угоди. На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на ceasefire, якщо немає ніякої угоди", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер.

Президент наголосив, що позиція України не змінилася, і потрібно припинення вогню, але отримує інформацію, що "єдиний варіант ceasefire – це підписання рамкової угоди".