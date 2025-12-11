США до Різдва хочуть мати розуміння, де ми перебуваємо з угодою, – Зеленський

Конкретного ультимативного дедлайну щодо роботи над угодою про закінчення війни не було, США хотіли або хочуть до Різдва мати повне розуміння щодо угоди, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якихось конкретних ультимативних рамок дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше, – це факт. США хочуть швидше закінчити – ми це чуємо від них. Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у четвер.

Він додав, що "безумовно хочеться раніше", але для України важливий результат.