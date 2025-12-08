Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

"Безсилі європейці" можуть тільки злитися, поки їх справедливо усувають від участі в угоді щодо України, заявив президент США Дональд Трамп.

"Безсилі європейці можуть лише обурюватися, що Трамп справедливо відсторонює їх від угоди з Україною…", - написав Трамп у соцмережі Truth Social з репостом на колонку у виданні "New York Post".

У колонці зазначили, що коли справа доходить до війни в Україні, європейці перевернули те, як зазвичай ведуться державні справи. Також там зазначили, що війна – це глухий кут і нагадали, що в лютому буде чотири роки з моменту повномасштабного вторгнення і якщо вона триватиме, то Росія нібито може перемогти.

"Фірма Witkoff, Rubio & Kushner запропонувала мирний план із 28 пунктів, який міг би забезпечити американські інтереси, стабілізувати відносини з Росією та встановити новий баланс сил. Згідно з угодою, Україна зберігає свій суверенітет і може приєднатися до Європейського Союзу", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, Росія зберігає східні кордони України, які були російськомовними до війни, а також Крим, який Росія утримує з 2014 року, та його важливі чорноморські порти.

У колонці зазначається, що ні Україна не вступить до НАТО, ні НАТО не введе війська в Україну, але Україна матиме гарантії безпеки НАТО, а її регулярна армія буде більш ніж удвічі більшою за довоєнну, що зробить її буферною державою з перевагами.

Також зазначається, що в Росії більше людей, ніж у України і поки Україна покладається на іноземну допомогу, Росія залишається на воєнному становищі.

"Відсутність мирної угоди означає більше війни, яку європейці не можуть підтримувати самостійно, і яку Україна не може виграти. Обструкція Європою угоди Трампа - це подарунок Путіну", - підкреслюється у виданні.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115685670623938058