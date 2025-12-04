Розвиток "Форест Технолоджі" гальмується недосконалою реформою ДП "Ліси України" – засновник компанії

Розвиток компанії-виробника пиломатеріалів "Форест технолоджі", яка входить у інвестиційну компанію EFI Group, гальмується недосконалою реформою ДП "Ліси України", повідомив засновник групи Ліскі в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна"

"В нас були великі плани щодо розвитку цього напрямку, але зараз все гальмується через недосконалу реформу ДП "Ліси України". По суті, ми не можемо купити потрібний для розвитку обсяг вітчизняної деревини необхідної якості. Ми купуємо на аукціоні, де ціна вища ніж в Німеччині. Це дивна, досі непрозора система, тому що я як виробник не можу купити ліс за нормальною ціною. Водночас мені пропонують його за кеш і значно дешевше. Тому цей проєкт у підвішеному стані", - повідомив він.

За його словами, на сайті компанії розміщено лише декілька позицій, але де-факто є значно ширша пропозиція. "Ми виконуємо окремі точкові замовлення, поки системно не вирішена ситуація з сировиною", - повідомив Ліскі.

Він додав, що продукція "Форест Технолоджі" сертифікована за міжнародним стандартом FSC (Forest Stewardship Council, підтверджує законність походження сировини для виробництва та її екологічність - ІФ-У).

"Для експорту це є гарантією того, що ми як переробник не використовуємо деревину, заготовлену незаконно або з порушеннями прав людини, сировину з лісів, які знаходяться під загрозою зникнення, або тих, які перетворюються на плантації, а також генетично модифіковану деревину. Усі ланцюжки постачання деревини на підприємство відстежуються та є сертифікованими. Хтось із клієнтів вимагає таку сертифікацію, хтось ні. Але в цілому сертифікація є частиною системної експортоорієнтованої історії", - наголосив він.

Група компаній "Ефективні інвестиції" заснована 2007 року, займається реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування - healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів компанії - підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua.