Лубінець про удар по гуманітарній місії: Світ має реагувати на порушення Росією норм міжнародного права

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у зв'язку з ударом окупантів по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців", під час якої дві людини загинули та три були поранені, заявив, що Росія "вкотре порушує основоположні норми міжнародного права".

"Сьогодні неподалік Чернігова росіяни завдали удару по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Попередньо відомо про 2 загиблих та 3 поранених. Це черговий цинічний злочин. Атакувати людей, які виконують гуманітарну роботу — означає свідомо ставити під удар гуманітарну діяльність. Росія вкотре порушує основоположні норми міжнародного права, і світ має на це реагувати", - повідомив Лубінець у телеграм-каналі у четвер.