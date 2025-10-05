Інтерфакс-Україна
Події
10:27 05.10.2025

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

1 хв читати
Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові
Фото: https://t.me/andriysadovyi

У ніч на неділю Росія ракетою зруйнувала індустріальний парк Sparrow у Львові, повідомляє комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради.

"Сьогодні вночі російська ракета зруйнувала індустріальний парк Sparrow у Львові. Той самий парк, який виріс буквально з пустиря і став прикладом того, що реформа індустріальних парків працює, що українська промисловість може відроджуватись і зростати навіть під час війни", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у цьому парку ніколи не було воєнного виробництва. Це був відкритий і прозорий простір для бізнесу, який створював робочі місця і додавав міцності українській економіці.

"Індустріальний парк Sparrow - один із тих, на якому я був чи не найбільше. Це маніфестація дії й ефективності реформи, яку наш Комітет з питань економічного розвитку запустив у 2021 році. Цієї ночі московити знову перетворили його на пустир. Співчуваю власникам і бажаю витримки це пережити. Зі свого боку обіцяю, що ми знайдемо спосіб, як держава може підставити плече для відбудови. Реіндустріалізація України - загроза для росії. Сьогодні ми в цьому пересвідчились", - зазначив голова комітету Дмитро Наталуха.

Комітет з питань економічного розвитку працює над тим, щоб постраждалі підприємства отримали підтримку, а зруйновані індустріальні парки були відновлені.

Як повідомлялося, у Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow.

Теги: #sparrow_lviv #індустріальний_парк #львів #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 05.10.2025
У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

08:17 05.10.2025
Унаслідок ворожої атаки в частині Львова відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

Унаслідок ворожої атаки в частині Львова відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

06:45 05.10.2025
Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

11:21 03.10.2025
У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

13:46 01.10.2025
СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

12:42 20.09.2025
McDonald’s відкрив перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну

McDonald’s відкрив перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну

19:13 19.09.2025
Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

14:56 18.09.2025
Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

11:33 18.09.2025
Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

11:30 18.09.2025
ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Двоє загиблих та двоє постраждалих на Львівщині через ворожу атаку

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

Дев'ять осіб поранено через російський обстріл Херсона

ОСТАННЄ

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

На Вінниччині є влучання внаслідок ворожої атаки – ОВА

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

У Польщі неподалік від Варшави знайшли залишки невідомого дрона

У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго"

Двоє загиблих та двоє постраждалих на Львівщині через ворожу атаку

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА