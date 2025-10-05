Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

Фото: https://t.me/andriysadovyi

У ніч на неділю Росія ракетою зруйнувала індустріальний парк Sparrow у Львові, повідомляє комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради.

"Сьогодні вночі російська ракета зруйнувала індустріальний парк Sparrow у Львові. Той самий парк, який виріс буквально з пустиря і став прикладом того, що реформа індустріальних парків працює, що українська промисловість може відроджуватись і зростати навіть під час війни", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у цьому парку ніколи не було воєнного виробництва. Це був відкритий і прозорий простір для бізнесу, який створював робочі місця і додавав міцності українській економіці.

"Індустріальний парк Sparrow - один із тих, на якому я був чи не найбільше. Це маніфестація дії й ефективності реформи, яку наш Комітет з питань економічного розвитку запустив у 2021 році. Цієї ночі московити знову перетворили його на пустир. Співчуваю власникам і бажаю витримки це пережити. Зі свого боку обіцяю, що ми знайдемо спосіб, як держава може підставити плече для відбудови. Реіндустріалізація України - загроза для росії. Сьогодні ми в цьому пересвідчились", - зазначив голова комітету Дмитро Наталуха.

Комітет з питань економічного розвитку працює над тим, щоб постраждалі підприємства отримали підтримку, а зруйновані індустріальні парки були відновлені.

Як повідомлялося, у Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow.