Значні збої очікуються в роботі лондонського аеропорту Хітроу найближчими днями через пожежу на підстанції

На аеропорт Хітроу очікують значні перебої в роботі найближчими днями через пожежу на підстанції, що виникла неподалік, повідомляє телеканал Sky News із посиланням на представника аеропорту.

"Найближчими днями ми очікуємо значних збоїв у роботі аеропорту, і пасажирам за жодних обставин не рекомендується відвідувати аеропорт, поки він не відкриється знову", - наводить телеканал заяву представника аеропорту.

Аеропорт буде закрито до 22:59 21 березня, йдеться в повідомленні.

За даними сайту Flightradar24, щонайменше 120 рейсів, які вже перебувають у повітрі і прямують у Хітроу, доведеться перенаправити.

Тим часом лондонська пожежна бригада повідомила, що 10 пожежних машин і приблизно 70 пожежників задіяні в гасінні вогню на підстанції в Хейсі (приблизно 2,5 км від Хітроу - ІФ-У).

"Пожежники вивели в безпечне місце 29 людей із сусідніх будинків і як запобіжний захід було встановлено 200-метрове оточення, евакуйовано приблизно 150 осіб", - повідомляє Sky News.

Жителям прилеглих будинків було рекомендовано тримати вікна і двері закритими.

Причина пожежі наразі невідома.