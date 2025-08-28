Інтерфакс-Україна
Події
16:31 28.08.2025

Через розгерметизацію магістрального газопроводу на Харківщині без газу залишилося понад 50 тис. абонентів

Розгерметизація магістрального газопроводу сталася у Харківській області вранці у четвер, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Без газопостачання залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тис. абонентів", - повідомив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Синєгубова, завдяки оперативній роботі служб вдалося уникнути більш масштабної аварії (повної розгерметизації).

Наразі подачу газу частково відновлено. Бригади продовжують ремонтні роботи.

Як зазначив Синєгубов, скоріш за все причиною розгерметизації став ворожий удар.

