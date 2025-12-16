У Харківській області минулої доби внаслідок обстрілів поранено трьох людей – ОВА

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, трьох людей поранено, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 28 листопада; 53-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 12 грудня; 57-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу сел. Куп’янськ-Вузловий 7 грудня", – зазначив Синєгубов.

Ворог застосовував різні види озброєння: три крилаті авіабомби, два безпілотники типу "Герань-2", два безпілотники типу "Молнія", один fpv-дрон та ще два безпілотники, тип яких уточнюється.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Куп’янському районі – заклад культури в селі Великий Бурлук; у Харківському районі – приватний будинок у селі Безруки; у Чугуївському районі – два приватні будинки у селах Петропавлівка та Лиман.