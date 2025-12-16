Інтерфакс-Україна
08:58 16.12.2025

У Харківській області минулої доби внаслідок обстрілів поранено трьох людей – ОВА

У Харківській області минулої доби внаслідок обстрілів поранено трьох людей – ОВА
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, трьох людей поранено, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 28 листопада; 53-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 12 грудня; 57-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу сел. Куп’янськ-Вузловий 7 грудня", – зазначив Синєгубов.

Ворог застосовував різні види озброєння: три крилаті авіабомби, два безпілотники типу "Герань-2", два безпілотники типу "Молнія", один fpv-дрон та ще два безпілотники, тип яких уточнюється.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Куп’янському районі – заклад культури в селі Великий Бурлук; у Харківському районі – приватний будинок у селі Безруки; у Чугуївському районі – два приватні будинки у селах Петропавлівка та Лиман.

 

09:00 16.12.2025
У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

07:39 16.12.2025
Кількість постраждалих унаслідок атаки БПЛА по Запоріжжю зросла до трьох, пожежу в багатоповерхівці ліквідовано

08:33 15.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

08:18 15.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих

07:09 15.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

22:02 14.12.2025
МВС: До 14 осіб зросло кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів

16:42 13.12.2025
Дитина та жінка постраждали внаслідок влучання дрона в цивільну автівку в Харківській області

11:18 13.12.2025
Росіяни 17 разів обстріляли Донеччину, загинули три людини

08:48 13.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, семеро постраждалих

08:39 13.12.2025
Помер один з постраждалих у Нововодолазькій громаді внаслідок атаки БпЛА

Освітній омбудсмен Лещик: штраф за булінг має бути підвищений орієнтовно до 10 тис. грн

Освітній омбудсмен Лещик: фінансування, втрати, доступ до освіти дітей з ООП та дітей з ТОТ є проблемами, які стосуються всіх освітніх рівнів

Ворог атакував Україну 69 ударними БпЛА, знищено 57, було влучання 10 безпілотників на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки

Мерц запропонував Росії перемир’я на Різдво

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Сибіга про напади на громадян України у Познані: погрози з мотивів національної нетерпимості є неприпустимими

Ворожий БпЛА атакував фермерське господарство на Чернігівщині, загинула худоба - ОВА

У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови - ЗМІ

Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

ОВА: За добу на Донеччині поранено 12 цивільних

