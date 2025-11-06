Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленськийпі час телефонної розмови з премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим запропонував проєкти спільного виробництва, зокрема, стосовно підвищення рівня безпеки в Чорному морі.

"Говорили також про оборонну взаємодію і проєкти, над якими можемо працювати разом. Інструмент Євросоюзу SAFE дає багато можливостей для цього, і я запропонував пану премʼєр-міністру проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Крім того, лідери обговорили зміцнення енергетичної співпраці та узгодили кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в регіоні. За словами Зеленського, є конкретні рішення, які обов’язково буде реалізовано.

Глава Української держави подякував Болгарію за важливі сигнали щодо подальшої підтримки.