Інтерфакс-Україна
Події
17:51 06.11.2025

Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

1 хв читати
Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленськийпі час телефонної розмови з премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим запропонував проєкти спільного виробництва, зокрема, стосовно підвищення рівня безпеки в Чорному морі.

"Говорили також про оборонну взаємодію і проєкти, над якими можемо працювати разом. Інструмент Євросоюзу SAFE дає багато можливостей для цього, і я запропонував пану премʼєр-міністру проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Крім того, лідери обговорили зміцнення енергетичної співпраці та узгодили кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в регіоні. За словами Зеленського, є конкретні рішення, які обов’язково буде реалізовано.

Глава Української держави подякував Болгарію за важливі сигнали щодо подальшої підтримки.

Теги: #проєкти #україна #болгарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 06.11.2025
Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

17:37 06.11.2025
Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

14:19 06.11.2025
Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

12:23 05.11.2025
Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

11:57 05.11.2025
ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

11:47 05.11.2025
Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

11:04 05.11.2025
Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

14:07 03.11.2025
Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

19:56 31.10.2025
Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

15:14 31.10.2025
Мінкультури презентувало 15 відеопроєктів про героїзм українських військових

Мінкультури презентувало 15 відеопроєктів про героїзм українських військових

ВАЖЛИВЕ

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак у Польщі обговорив посилення військової співпраці

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

Реєстрація шкіл для участі в пілотному проєкті "Гроші ходять за вчителем" відкриється в грудні

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

Постпред США при НАТО: Підтримка України з боку союзників по НАТО має вирішальне значення

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

В Івано-Франківську в офісному приміщенні вибухнула зарядна станція, постраждало троє людей – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА