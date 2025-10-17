Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль на полях "Рамштайну" провів зустріч із міністром національної оборони Болгарії Атанасом Запряновим, з яким обговорив безпеку судноплавства у Чорному морі та співпрацю в межах ініціативи SAFE.

"На полях "Рамштайну" провели зустріч із міністром національної оборони Болгарії Атанасом Запряновим. Обговорили безпекову ситуацію в Європі та Чорному морі. Україна готова долучитися до тристоронньої ініціативи з розмінування у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Торкнулися й перспектив посилення військового співробітництва. Розраховуємо на можливість співпраці в межах проєкту SAFE", - написав Шмигаль у Телеграмі у п'ятницю.

Він зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці між оборонними галузями країн у сферах виробництва і кібербезпеки.

Шмигаль подякував Болгарії за незмінну підтримку, зокрема практичну допомогу, спрямовану на посилення обороноздатності нашої держави.

Як повідомлялось, під час 31-го засідання у форматі "Рамштайн" було домовлено про подальші пакети підтримки України, зокрема партнери зробили нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.