Інтерфакс-Україна
Події
15:11 09.09.2025

Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

1 хв читати
Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з болгарським колегою Георгом Георгієвим, розповів про російські атаки та наголосив на необхідності швидкого відкриття переговорних кластерів та просування процесу вступу України до ЄС.

"Я мав телефонну розмову зі своїм болгарським колегою Георгом Георгієвим і повідомив йому про останні жахливі російські удари. Я наголосив, що Путін не лише відкидає мир, але й відчуває безкарність і стає дедалі агресивнішим, коли не стикається з належною відповіддю на свій терор", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що новий тиск на Москву є критично важливим, включаючи наступний потужний пакет санкцій ЄС, жорсткі обмеження на енергоносії та персональні санкції.

Міністри обговорили питання двостороннього порядку денного українсько-болгарських відносин, а також взаємну співпрацю в рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи.

"Я також наголосив на необхідності швидкого відкриття переговорних кластерів та просування процесу вступу України до ЄС", - додав Сибіга.

Він подякував Болгарії за її послідовну підтримку України.

Теги: #розмова #болгарія #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 09.09.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

16:12 08.09.2025
Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня

Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня

07:44 08.09.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

13:27 07.09.2025
Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

11:50 06.09.2025
Глави МЗС України і Казахстану обговорили оновлення відносин двох країн

Глави МЗС України і Казахстану обговорили оновлення відносин двох країн

00:52 06.09.2025
Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

17:33 05.09.2025
Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції співробітництво в галузі ОПК

Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції співробітництво в галузі ОПК

15:26 05.09.2025
МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

19:24 04.09.2025
Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

13:37 04.09.2025
Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

ВАЖЛИВЕ

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

ОСТАННЄ

В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

Глава МЗС Чехії після удару по Яровій закликав до жорсткіших санкцій проти РФ та сильнішої підтримки України

Необхідно зважати на досвід РФ з підтримки спеціальностей, які готують спеціалістів для стратегічних галузей - ректор КПІ

Мудра: У Гаазі почався заключний раунд переговорів щодо компенсаційного механізму для України

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

Мінсоцполітики з партнерами підготувало методичні рекомендації для команд "Центрів життєстійкості"

Прем'єр Естонії після удару РФ по с.Ярова закликав до використання російських заморожених активів на користь України

У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

Київська влада шукає можливості збереження цін на проїзд в громадському транспорті – Кличко

Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА