Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з болгарським колегою Георгом Георгієвим, розповів про російські атаки та наголосив на необхідності швидкого відкриття переговорних кластерів та просування процесу вступу України до ЄС.

"Я мав телефонну розмову зі своїм болгарським колегою Георгом Георгієвим і повідомив йому про останні жахливі російські удари. Я наголосив, що Путін не лише відкидає мир, але й відчуває безкарність і стає дедалі агресивнішим, коли не стикається з належною відповіддю на свій терор", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що новий тиск на Москву є критично важливим, включаючи наступний потужний пакет санкцій ЄС, жорсткі обмеження на енергоносії та персональні санкції.

Міністри обговорили питання двостороннього порядку денного українсько-болгарських відносин, а також взаємну співпрацю в рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи.

"Я також наголосив на необхідності швидкого відкриття переговорних кластерів та просування процесу вступу України до ЄС", - додав Сибіга.

Він подякував Болгарії за її послідовну підтримку України.