09:58 07.08.2025

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Державне бюро розслідувань наголошує, що термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), спливає вже 30 серпня 2025 року.

Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом, повідомляє ДБР.

ДБР нагадує, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений.

Директор ДБР Олексій Сухачов нещодавно повідомив, що завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

