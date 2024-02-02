Резиденти "Дія City" заснували громадську спілку Diia.City United, виконавчим директором стала CEO Dattalion Микольська

Резиденти "Дія City" заснували громадську спілку Diia.City United, повідомив засновник і CEO Netpeak Group, член Ради підтримки бізнесу під час війни при президентові України Артем Бородатюк у фейсбуці у п'ятницю.

"Зробити Україну одним з найбільш привабливих місць для ведення технологічного бізнесу – складне завдання, особливо якщо починаєш це робити під час війни. Але резиденти Diia City вирішили спробувати і створили громадську спілку Diia.City United, яку очолила CEO Dattalion – Наталія Микольська", - написав він.

До стратегічної ради спілки увійшли представники компаній Ajax Systems, Genesis, MacPaw, Monobank, Netpeak Group, Roosh та інші лідери галузі.

"Це команди, які готові вкладатися у розкриття потенціалу українського ІТ-галузі, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та прозорих правил для сектору", - наголосив Бородатюк.

За його словами, спілка ставить перед собою завдання налагодити діалог між владою і tech-сектором; доносити інтереси ІТ-бізнесу і відстоювати їх; розширювати спільноту свідомих однодумців.

Представляючи нову організацію, Бородатюк навів як приклад Silicon Valley Leadership Group, що об'єднує 390 найбільших компаній Каліфорнії, засновану співзасновником Hewlett-Packard Девідом Пакардом і 29 керівниками бізнесів, які працювали в невеликому регіоні Санта-Клара. Заснована спілка доволі швидко почала впливати на політику всього штату, в результаті чого він став найкращою юрисдикцією для технологічного бізнесу у світі, зазначив CEO Netpeak Group.

"Ця історія почалась давно, а сьогодні офіційно - я виконавча директорка Diia.City United. Ми спілка ІТ-бізнесу - резидентів Diia.City, які об’єдналися, аби розкрити потенціал українського ІТ і створити простір, де бізнес з України зростає глобально", - написала зі свого боку Микольська у фейсбуці.

Вона нагадала, що її історія роботи з технологічним бізнесом розпочалася, ще в юридичній компанії "Василь Кісіль і Партнери", а потім Sayenko Kharenko. Продовжилася в уряді - як торгового представника - заступника міністра економіки. "А потім був Стенфорд і Кремнієва Долина, консалтинг в Україні і закордоном, робота на венчурним фондом. Я завжди вірила, що ІТ і технології – це двигун розвитку не лише України, але структруних змін у нашій державі", - написала Микольська.

Виконавча директорка Diia.City United зазначила, що спілку створено з метою розвивати простір та юрисдикцію, доопрацювати та усунути "баги", зробити українські ІТ компанії конкурентними глобально.

Микольська висловив сподівання, що ці плани буде реалізовано, оскільки Diia.City United - створили фаундери успішних технологічних бізнесів, таких як Ajax Systems, Genesis, MacPaw, Roosh, Netpeak Group, Monobank. Серед лідерів спілки - бізнес-лідери Олександр Косован, Олег Гороховський, Олександр Конотопський, Володимир Многолєтній, Артем Бородатюк.

Наталія Микольська обіймала посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України. У 2015 році створила Офіс із просування експорту. Була незалежним членом наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго". Засновниця платформи з розширення економічних можливостей жінок SheExports та Центру "Trade +" у Київській школі економіки. Представляє Україну. Членкиня Британського інституту міжнародного та порівняльного правознавства (British Institute of International and Comparative Law), Міжнародної асоціації правників (International Bar Association), експертка Інституту міжнародної дистрибуції (International Distribution Institute) з питань франчайзингу в Україні, членкиня Асоціації правників України. 27 лютого 2022 року заснувала проєкт Dattalion, який збирає докази злочинів російських військових на території України.