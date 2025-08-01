Diia.City United закликає допрацювати деякі положення ініціативи Defence City до 2-го читання

Бізнес-спілка Diia.City United підтримує ідею створення концепції Defence City, водночас пропонує доопрацювати пакет законопроєктів до другого читання, адже вважає, що він не повною мірою створює належні передумови для розвитку індустрії та не враховує вже дієві інструменти підтримки технологічного бізнесу.

Як йдеться у повідомленні пресслужби спілки в пʼятницю, пропонується розширити коло компаній, на яких поширюються гарантії, зокрема для технологічного бізнесу, котрий реалізує товари подвійного призначення або програмне забезпечення (включно з роялті), R&D-компаній, всіх резидентів простору Дія.City, що займаються оборонними технологіями та технологіями подвійного призначення, а також R&D у оборонній галузі.

"Компанії повинні мати можливість обирати податкові режим залежно від їх бізнес-моделі та виробничого процесу. Інші переваги Defence City (спрощені процедури, гарантії, захист) мають бути доступні доя всіх компаній, що працюють в галузі, в т. ч. резидентам Дія.City незалежно від обраної системи оподаткування. Це запорука розвитку всього обороно-технологічного сектору", - наголошують в Diia.City United.

Крім того, бізнес-спілка наполягає на створенні прозорої системи контрольованого експорту та наголошує на необхідності створення чітких, передбачуваних та цифрових процедур контролю. Наразі законопроєкти містять лише загальні декларації, тоді як Україні потрібна ефективна система, яка посилить обороноздатність країни, дасть можливісь українським приватним компаніям розвиватися та залучати інвестиції, створить умови для відкриття в країні R&D-центрів міжнародних компаній та сприятиме її інтеграції в ланцюги постачання ЄС та НАТО.

В Diia.City United також вважають, що експорт товарів та програмних продуктів стануть додатковим джерелом додаткової валютної виручки та податкових надходжень, покращить інвестиційну привабливість та допоможе компаніям підготуватися до зменшення держзамовлення після війни.

Крім того, пропонується посилити захист даних оборонних компаній. Для цього потрібно закривати дані про оборонно-технологічні компанії, їхніх власників та керівників не лише в ЄДР, а й у публічних реєстрах та базах даних (включно з публічними закупівлями, статистикою, даними про майно). Це унеможливить ідентифікацію ворогом людей та локацій, котрі працюють на оборону, та знизить ризики диверсій і шпигунства.

Спілка також звертає увагу на спрощення митних процедур для всіх учасників ринку, адже під час імпорту норми законопроєктів мають поширюватися не лише до компаній з реєстру Defence City, а й до всіх, хто працює над оборонними технологіями чи технологіями подвійного призначення, включно з резидентами Дія.City.

Згідно з повідомленням, Diia.City United підтримує рішення про відкриття кримінальних проваджень щодо оборонних компаній ухвалювалися на рівні генерального прокурора. Вона очікує, що це захистить виробників від необґрунтованого тиску, забезпечуватиме додатковий правовий захист виконавців оборонного замовлення та підвищить їхній імунітет у кримінальному процесі.

"Ініціатива Defence City є важливою для перемоги та відбудови України, але потребує доопрацювання в широкому діалозі з сектором оборонних технологій. Diia.City United готова до конструктивного діалогу та спільнодії з народними депутатами для створення дійсно ефективного законодавства", - резюмували в спілці.

Diia.City United - спілка технологічного бізнесу, об’єднаного задля розкриття потенціалу українського технологічного сектору та забезпечення його глобального зростання. До її складу входять понад 140 українських і міжнародних компаній та інвесторів, зокрема венчурні й інвестиційні фонди.

Як повідомлялося, 16 липня Рада підтримала в першому читанні за основу законопроєкти №13420 (зміни в Податковий кодекс) та №13421 (зміни в Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City. Ними передбачено запровадження переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міністерство. Водночас сам перелік, інформація про підприємства та їх звітність буде обмежено в доступі та охоронятимуться у встановленому порядку для їх захисту.

Підприємствам з переділку пропонуватимуться податкові пільги до 1 січня 2036 року стосовно звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного та екологічного податку, а також податку на нерухомість. Зберігаються також чинні податкові преференції для підприємств ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їх працівників, а також будуть пропонуватись додаткові інструменти підтримки.