Співвласник групи компаній NOVA Климов увійшов до стратегічної ради Diia.City United

Співвласник групи компаній NOVA ("Нова пошта") Вячеслав Климов долучився до стратегічної ради Diia.City United, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Для мене участь у стратегічній раді спілки – це можливість консолідувати зусилля підприємців, щоб разом формувати передбачуване, безпечне середовище для розвитку бізнесу", – наголосив Климов.

Зазначається, що наразі до складу стратегічної ради Diia.City United входять 22 підприємці, серед яких Олег Гороховський (monobank), Олександр Конотопський (Ajax Systems), Володимир Многолєтній (Genesis), Роман Прокоф’єв (Jooble), Ганна Шувалова (Horizon Capital), Михайло Шелемба (DVL) та інші лідери індустрії.

Климов у 2001 році разом із партнером Володимиром Поперешнюком заснував "Нову пошту". Компанія входить до 20 найбільших платників податків і роботодавців України.

Нині група компаній NOVA ("Нова пошта") присутня у 17 країнах Європи й об’єднує логістичні, фінансові, IT- та енергетичні компанії: "Нова пошта", Nova Post Europe, Nova Global, NovaPay, Supernova Airlines, Nova Digital та Nova Energy. Материнська компанія групи "Нова пошта" обробляє понад 1,5 млн відправлень щодня, а її застосунком користується понад 10 млн клієнтів.

У червні цього року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив кредит до EUR50 млн ТОВ "Нова пошта" з групи компаній NOVA для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки.

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за перший квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року - до 14 млрд 333,2 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 млн грн.