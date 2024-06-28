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13:26 28.06.2024

Літак Supernova Airlines виконав технічний рейс із Китаю до Литви, - співзасновник "Нової пошти"

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Літак Supernova Airlines виконав технічний рейс із Китаю до Литви, - співзасновник "Нової пошти"

Boeing 737-800 з флоту авіакомпанії Supernova Airlines групи компаній NOVA ("Нова пошта") минулого тижня виконав технічний рейс за маршрутом Гуанчжоу (Китай) - Вільнюс (Литва) з технічною зупинкою в аеропорту Ташкента.

Про це повідомив журналістам співзасновник "Нової пошти" В'ячеслав Климов у кулуарах форуму підприємців, організованому виданням "Форбс-Україна" в Києві в четвер.

"Літак виконав технічний переліт. Він не перевозив вантажі і цей рейс не слід розглядати як повноцінний початок комерційної діяльності SuperNova Airlines", - сказав Климов.

Він наголосив, що авіакомпанія готується до виконання комерційних cargo-рейсів, але підготовка - складний процес, що потребує часу. Коли це станеться Климов не уточнив, але не виключив, що до кінця року.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Supernova Airlines відкрила перший маршрут із Риги до Жешува в кооперації з латвійською авіакомпанією "RAF-Avia" її літаком ATR 72.

У компанії уточнювали, що використання авіаперевезень економить до 36 годин на доставці посилок з (або до) Риги порівняно з вантажівками. Також повідомляли про довгострокові плани Supernova Airlines у майбутньому сформувати флот із залученням вантажних версій сучасних літаків виробництва Boeing або Airbus.

Як повідомлялося, авіакомпанія Supernova Airlines 6 січня 2023 року отримала український сертифікат експлуатанта, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

Теги: #климов #supernova_airlines #нова_пошта

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