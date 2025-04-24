Інтерфакс-Україна
Економіка
18:31 24.04.2025

Supernova зробила ексклюзивними партнерами з продажу своїх послуг Alfa Airlines в Євросоюзі та A.D. Aviation в Ізраїлі

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Supernova зробила ексклюзивними партнерами з продажу своїх послуг Alfa Airlines в Євросоюзі та A.D. Aviation в Ізраїлі

Авіакомпанія Supernova Airlines групи компаній NOVA ("Нова пошта") започаткувала партнерство з агентами з продажу та обслуговування вантажних авіаперевезень (GSSA) Alfa Airlines Services BV (Бельгія) та A.D. Aviation (Тель-Авів), які будуть її ексклюзивними представниками в Євросоюзі та Ізраїлі.

"Авіакомпанія SuperNova Airlines стратегічно розширює свою комерційну присутність, формалізувавши партнерські відносини з Alfa Airlines Services BV (Бельгія) та A.D. Aviation (Тель-Авів)", - йдеться в повідомленні Supernova в Linkedln у середу.

Згідно з угодами, Alfa Airlines Services BV виступатиме ексклюзивним генеральним агентом з продажу послуг Supernova у всіх країнах-членах Європейського Союзу, а A.D. Aviation призначено генеральним агентом на ринку Ізраїлю, йдеться в повідомленні.

"A.D Aviation International Services рада повідомити про своє нове партнерство з авіакомпанією Supernova Airlines на ізраїльському ринку. З новим вантажним літаком TLV-PRG-TLV 737-800 ми відкриваємо нові рішення для європейського ринку та багатьох східноєвропейських напрямків з рішеннями "від дверей до дверей" та інтерлайн-зв'язками (interline agreements - англ.) - угоди між авіакомпаніями, які дають можливість співпрацювати, щоб пасажири або вантаж могли подорожувати з використанням рейсів кількох перевізників за єдиним квитком або вантажною накладною (AWB)", - написав в Linkedln в середу генеральний менеджер A.D Aviation Уді Дрор (Udi Dror).

Він також повідомив, що A.D Aviation також співпрацюватиме з партнером Supernova Alfa Airline Services.

"Ми з нетерпінням чекаємо на нову співпрацю не тільки з авіакомпанією SuperNova Airlines, а й з авіакомпанією GSA з PRG, Alfa Airline Services, з якою будемо підтримувати імпортні продажі в Тель-Авіві для місцевих клієнтів", - написав генеральний менеджер A.D Aviation.

Компанія A.D. Aviation Services Ltd. - ізраїльський агент з продажу та обслуговування вантажних авіаперевезень (GSSA), розташований у міжнародному аеропорту Бен-Гуріон (Ізраїль). Надає комплексні послуги для авіакомпаній, включаючи маркетинг, продажі, бронювання, операційне управління та фінансові сервіси. Компанія забезпечує повний спектр вантажних послуг для експедиторів в Ізраїлі. Має тісні зв’язки з Global GSA Group - глобальною мережею агентств GSA у Європі та Північній Америці.

Компанія Alfa Airlines Services BV- незалежний агент з продажу та обслуговування вантажних авіаперевезень (GSSA). Заснована у 2012 році братами Альдо та Фабіо Пікчіоні. Alfa Airlines Services надає повний спектр GSSA-послуг, включаючи: просування та продаж вантажних авіаперевезень від імені авіакомпаній, планування та супровід рейсів, координація та нагляд за завантаженням вантажів, маркетинг, PR та звітність, обробка претензій та відстеження вантажів, фінансові та адміністративні послуги, включаючи виставлення рахунків та забезпечення платежів.

Компанія надає послуги з перевезення особливих вантажів, таких як тварини (коні, собаки, леви, голуби), двигуни, автомобілі, твори мистецтва та небезпечні вантажі.

Раніше повідомлялось, що Boeing 737-800 із флоту авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший вантажний чартерний рейс із Будапешта до Кишинева. Рейс було виконано на замовлення Nova Global.

Авіакомпанія має сертифікат експлуатанта, виданий Державною авіаслужбою України, та сертифікат Part-TCO від Агентства з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA), що дає їй змогу виконувати чартерні рейси в ЄС.

Теги: #партнери #supernova_airlines

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