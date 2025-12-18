Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Надання гарантій безпеки за прикладом статті 5 договору НАТО з лідерами європейських країн наразі не обговорювалися, про це йшлося лише у перемовинах з американською стороною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Напряму партнери так мені не казали", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради, відповідаючи на запитання, чи європейські країни готові надати гарантії безпеки за статтею 5, і чи гарантії США підв’язані під територіальні поступки з української сторони.

Він зазначив, що це питання складне, і "розуміє, куди може рухатись привабливість тих чи інших гарантій безпеки з боку партнерів – можуть рухатись в поступки в тих чи інших питаннях". "Розумію, як ми будемо діяти в таких складних обставинах. На мій погляд, тут має бути партнерство. Тут не може бути питання обміну. Навіть я не про територію, а про послуги. Ми дійдемо до цієї тематики", - додав Зеленський.