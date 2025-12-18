Інтерфакс-Україна
Події
16:10 18.12.2025

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

1 хв читати
Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Надання гарантій безпеки за прикладом статті 5 договору НАТО з лідерами європейських країн наразі не обговорювалися, про це йшлося лише у перемовинах з американською стороною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Напряму партнери так мені не казали", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради, відповідаючи на запитання, чи європейські країни готові надати гарантії безпеки за статтею 5, і чи гарантії США підв’язані під територіальні поступки з української сторони.

Він зазначив, що це питання складне, і "розуміє, куди може рухатись привабливість тих чи інших гарантій безпеки з боку партнерів – можуть рухатись в поступки в тих чи інших питаннях". "Розумію, як ми будемо діяти в таких складних обставинах. На мій погляд, тут має бути партнерство. Тут не може бути питання обміну. Навіть я не про територію, а про послуги. Ми дійдемо до цієї тематики", - додав Зеленський.

Теги: #партнери #стаття_5_нато #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 18.12.2025
Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

15:34 18.12.2025
Україна ще не узгодила зі США питання Донбасу, ЗАЕС, грошей – Зеленський

Україна ще не узгодила зі США питання Донбасу, ЗАЕС, грошей – Зеленський

15:19 18.12.2025
Україна використовуватиме фінансову допомогу на виробництво дронів, якщо війна триватиме, - Зеленський

Україна використовуватиме фінансову допомогу на виробництво дронів, якщо війна триватиме, - Зеленський

15:15 18.12.2025
Прем'єр Бельгії погоджується, що Україна не має залишитись без фінансування за підсумками саміту ЄС, - Зеленський

Прем'єр Бельгії погоджується, що Україна не має залишитись без фінансування за підсумками саміту ЄС, - Зеленський

13:44 18.12.2025
Кошта – Зеленському: Мир недешевий, він безцінний. Ласкаво просимо на саміт

Кошта – Зеленському: Мир недешевий, він безцінний. Ласкаво просимо на саміт

11:37 18.12.2025
Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

11:11 18.12.2025
Зеленський прибув до Брюсселя

Зеленський прибув до Брюсселя

11:09 18.12.2025
Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

10:52 18.12.2025
Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

10:30 18.12.2025
Зеленський про переговори: Залишаються деякі розбіжності щодо питання територій, заморожених активів РФ і ще деяких

Зеленський про переговори: Залишаються деякі розбіжності щодо питання територій, заморожених активів РФ і ще деяких

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

ОСТАННЄ

Рада запровадила нові інструменти підтримки кінематографії: фінансування девелопменту, нацрібейт і відшкодування відсотків за кредитами

УЧХ, ArcelorMittal та Люксембурзький Червоний Хрест планують співпрацю для реалізації гуманітарних програм в Україні

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Рада гарантувала додаткову відпустку звільненим з полону військовим

Умєров та Гнатов у четвер і пʼятницю прибудуть у Флориду - Стефанішина

"Епіцентр" долучився до підготовки менеджерів з відновлення країни в Стенфордському університеті

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

ПриватБанк ініціює зміни на краще в обслуговуванні військових, ветеранів та людей з інвалідністю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА