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13:36 12.07.2023

Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

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Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

Капіталізація Групи компаній "Нова пошта", лідера на ринку експрес-доставки в Україні, перевищила EUR1 млрд, вважає її співвласник Вячеслав Климов.

"Я думаю, що компанія зараз коштує вже понад $1 млрд, більше ніж мільярд доларів або євро", - сказав він під час "Business Breakfast з Володимиром Федоріним" у середу.

Климов уточнив, що точну оцінку дати складно через відсутність оцінки мультиплікаторів для українських компаній під час війни, проте динаміка EBITDA групи дає йому змогу робити такі заяви.

"Зараз мультиплікатор - це абстракція. Ми зараз не думаємо про капіталізацію, але впевнені, що все у нас йде Ок. Коли мультиплікатори будь-які з'являться для українських компаній, а вони з'являться після нашої перемоги, тоді стане зрозуміло точно, але ми впевнені в собі в цьому сенсі", - наголосив співвласник "Нової пошти".

За його словами, до війни під час оцінки таких логістичних компаній у консервативному сценарії використовували мультиплікатори на рівні близько 10.

"Є наші колеги з польської компанії InPost, у них, до речі, мережа номер один за кількістю поштоматів, а у нас номер два в Європі. Якщо я не помиляюся, InPost наприкінці 2020 року вийшов на IPO з оцінкою близько $8,5 млрд", - зазначив Климов.

За даними "Стандарт-Рейтинг", виторг "Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зріс у 2,1 раза, або на 113,2%, - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже у вісім разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.

ТОВ "НоваПей", оператор міжнародної платіжної системи NovaPay, що входить до групи, у першому кварталі 2023 року збільшило чистий прибуток майже в 3,4 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 757,97 млн грн, а його виторг зріс більш ніж удвічі - до 1 млрд 665,17 млн грн.

Теги: #климов #нова_пошта #вартість

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