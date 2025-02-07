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12:37 07.02.2025

Кількість defense-tech компаній у "Дія.City" сягнула понад 240 резидентів – Шмигаль

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Кількість defense-tech компаній у "Дія.City" сягнула понад 240 резидентів – Шмигаль

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив, що кількість defense-tech компаній у "Дія.City" з 2022 р. зросла з 20 до понад 240, зазначив він під час заходу з нагоди третьої річниці запуску проєкту.

"Defense-tech — це інновації для нашої оборони та для нашої перемоги. Зокрема розробка розумних дронів, нові рішення для автоматизації безпілотників, роботизовані системи й багато іншого", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі прем'єра.

Шмигаль наголосив, що ІТ-сектор — найбільший експортер послуг в Україні, що посідає друге місце в загальній структурі українського експорту після агропродукції.

"За підсумками минулого року експортна виручка ІТ-послуг становила 6,4 млрд доларів", - додав очільник уряду.

Він зазначив, що в "Дія.City" також набувають розвитку інші напрямки ІТ-індустрії.

Так, medtech надає нові можливості для реабілітації наших захисників і захисниць. Зокрема, це перспективи масштабування випуску біонічних протезів і вдосконалення їхнього функціоналу.

Сучасні цифрові рішення для української освіти надає EdTech, в тому числі у сегменту STEM-освіти.

За словами Шмигаля, нові можливості в біофармацевтиці, прискорення відновлення ґрунтів після розмінування, виробництво біопалив надають BioTech та AgrоTech. Крім того, це інноваційна поглиблена переробка аграрної сировини, щоб створити продукти з високою доданою вартістю.

Окремо прем'єр наголосив на перспективах розвитку штучного інтелекту.

"Штучний інтелект — це те, що додасть Україні прискорення. Прагнемо впроваджувати цю технологію в усі ключові сфери: управління, освіта, медицина, бізнес. Особливий акцент на AI-озброєнні: від формування так званих дронових “роїв” до нових інформаційних систем для якісної аналітики поля бою", - зазначив Шмигаль. "Також актуальним є використання штучного інтелекту в боротьбі з кіберзагрозами та російською пропагандою", - додав він.

Шмигаль вказав, що нещодавно простір "Дія.City" відкрився для невеликих стартапів.

"Виробники біонічних протезів також отримали можливість стати резидентами. У планах — розширення простору "Дія.City" на діяльність наукових парків. Це буде важливим кроком у розвитку наукоємних галузей економіки", - підсумував прем'єр.

Теги: #defense_tech #дія_city

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