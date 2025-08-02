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16:34 02.08.2025

Федоров запросив Axon на виставку оборонних інновацій Defense Tech Valley у вересні у Львові

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Федоров запросив Axon на виставку оборонних інновацій Defense Tech Valley у вересні у Львові
Фото: https://t.me/zedigital

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та керівники Axon, світового лідера у сфері громадської безпеки, обговорили співпрацю в галузі дронів, РЕБів та передових електронних систем, Федоров запросив Axon на виставку оборонних інновацій Defense Tech Valley у вересні у Львові.

"Зустрівся із СЕО Axon Ріком Смітом та СЕО Dedrone Аадітаєю Декаркондою. Axon — світовий технологічний лідер у сфері громадської безпеки, а Dedrone є важливою частиною екосистеми компанії", - написав Федоров у телеграмі у суботу.

За його словами, на зустрічі обговорили оборонні інновації в галузі дронів, РЕБів та передових електронних систем для захисту національної безпеки. "Сучасна технологічна війна змінила парадигму глобальної безпеки, тож ми повинні не лише створювати геймченджери вже зараз, а й прогнозувати, як захистити свободу в майбутньому", - зазначив Федоров.

"Допомогли команді Axon зв’язатися з більш ніж 170 українськими виробниками з кластера військових інновацій Brave1. Попереду — обмін досвідом, співпраця та реалізація важливих проєктів", - додав він.

"Також запросив Axon на Defense Tech Valley, найбільшу виставку оборонних інновацій, яку проведемо у вересні у Львові. Готові поділитися з партнерами унікальним досвідом та показати рішення, які змінюють ситуацію на полі бою", - повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації. 

Теги: #федоров #виставка #axon #defense_tech

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