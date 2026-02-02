Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025р

Онлайн-платформа українського кіно Takflix виплатила правовласникам українських фільмів понад 455 тис. грн в 2025 році.

"Українське кіно вже не перший рік перебуває в складній ситуації через хронічну кризу фінансування. Ось чому так важлива кожна копійка, що надходить сьогодні на рахунок творців – і ось чому Takflix виплачує 50% з кожного квитка правовласникам. Підбиваючи фінансові підсумки 2025 року, підрахували, що торік правовласники українських фільмів отримали майже пів мільйона гривень (455 644 грн) з придбаних вами квитків", - йдеться в повідомленні Takflix в мережі Facebook.

Зазначається, що більшість із правовласників – незалежні творці, для чиїх фільмів це єдине джерело монетизації.

"Можливо, саме з ваших квитків хтось із них купить собі новенький мікрофон для поїздок в експедиції чи оплатить зміну роботи оператора для розробки нового проєкту. Дивіться Takflix – інвестуйте в розвиток українського кіно!", - додали на платформі.

Як повідомлялося, онлайн-платформа українського кіно Takflix, яку заснувала режисерка і продюсерка Надія Парфан, розпочала роботу 31 грудня 2019 року.