Представлено офіційний трейлер фільму “Мавка. Справжній міф”

Фото: Пресслужба Film Ua

Вийшов перший офіційний трейлер художнього фільму “Мавка. Справжній міф” — романтичного фентезі від FILM.UA Group, який вийде в широкий національний прокат у перший день весни - 1 березня цього року.



Відео https://www.youtube.com/watch?v=5LdkQRO7G8g

Фільм створено командою, яка працювала над анімаційним хітом “Мавка. Лісова пісня”, і є частиною Всесвіту Мавки. Але на цей раз творці звернулись до оригінальної міфології, в якій мавки є небезпечними і химерними лісовими створіннями. Події розгортаються у прадавніх лісах України в період магічного Русалчиного тижня — часу, коли міфічні істоти виходять із Темного озера на полювання за брудними людськими душами. Група студентів-біологів вирушає у цю місцевість з науковою експедицією, ігноруючи похмурі застереження місцевих жителів. На цьому тлі і зустрічаються головні герої історії - Мавка і Лук’ян.

В трейлері автори дали гачки на основні сюжетні лінії і вперше показали майже повний акторський склад, серед якого більшість - дебютанти, але особлива увага - атмосфері і жанру фільму, які є новими для українського кіно.

Монтаж і музику до трейлеру створив Obraz @obrazpublicua.

Режисерка романтичного фентезі “Мавка. Справжній міф” - Катя Царик, оператор-постановник Юрій Король.

Головні ролі у стрічці виконали Аріна Бочарова (Мавка) та Іван Довженко (Лук’ян). Також в акторському складі — В’ячеслав Довженко, Алеся Романова, Анастасія Янкова, Андрій Подлєсний, Едуард Поляков та інші. Продюсерками проєкту виступили Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, топові українські продюсерки. Сценарій написав Ярослав Войцешек, автор сценаріїв найуспішніших українських кіноблокбастерів останнього десятиліття.

Масштабна кінопрем’єра відбудеться 22 лютого у Палаці «Україна»: це перший в історії цього легендарного залу показ фільму, який одночасно збере понад 3500 глядачів.

Дистрибуцію фільму в Україні здійснюють Green Light Films у співпраці з FILM.UA Distribution.

ДОВІДКА



Назва: «Мавка. Справжній міф»

Дата виходу: 1 березня 2026 року

Дистрибуція: Green Light Films та FILM.UA Distribution.

Жанр: романтичне фентезі

Виробництво: FILM.UA

Режисерка: Катя Царик

Продюсерки: Ірина Костюк, Анна Єлісєєва

Виконавча продюсерка: Олександра Лозінська

Актори: Аріна Бочарова, Іван Довженко, В’ячеслав Довженко, Дмитро Павко, Олеся Романова, Юлія Буйновська, Роксолана Валівоць, Маргарита Гура, Аліна Коваленко, Єлизавета Цілик, Кароліна Мруга, Ксенія Ігнат, Анастасія Мажара, Тетяна Шавкова, Наталка Гурин, Юлія Хамхіль, Ангеліна Ткачишин, Дар’я Проценко, Андрій Подлєсний, Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джим, Анастасія Янкова, Олександр Соколов, Надія Левченко

Сценарист: Ярослав Войцешек

Оператор-постановник: Юрій Король

Художник-постановник: Максим Німенко

Композитори: Даріо Веро, Сергій Могилевський

Арт розробка костюмів мавок та русалок: Анна Осмехіна

Художниця з костюмів: Ксенія Можар

Художниця з гриму: Світлана Римакова

Асистентка художниці з гриму та SFX-майстриня: Олена Семе нець

Майстриня з волосся: Олена Твеліна

Монтаж та музика трейлера: Obraz @obrazpublicua