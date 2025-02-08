Чернишов обговорив з лідерами ІТ-індустрії підтримку українських фахівців за кордоном

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов обговорив з Об’єднанням резидентів Дія.Сіті та лідерами ІТ-індустрії підтримку українських фахівців, які перебувають за кордоном.

"Українські IT-компанії не просто створюють сучасні технології – вони вже сьогодні формують майбутнє. Їхні інновації, досвід і візія розвитку відіграють важливу роль у трансформації країни", – цитує Чернишова пресслужба.

Відзначається, що під час зустрічі сторони обговорили ініціативи Міністерства національної єдності.

Зокрема, йшлося про такі напрями співпраці: залучення технологічних компаній до державних проєктів; підтримку українських фахівців, які перебувають за кордоном; створення платформ для ефективного діалогу.