Чернишов обговорив з лідерами ІТ-індустрії підтримку українських фахівців за кордоном
Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов обговорив з Об’єднанням резидентів Дія.Сіті та лідерами ІТ-індустрії підтримку українських фахівців, які перебувають за кордоном.
"Українські IT-компанії не просто створюють сучасні технології – вони вже сьогодні формують майбутнє. Їхні інновації, досвід і візія розвитку відіграють важливу роль у трансформації країни", – цитує Чернишова пресслужба.
Відзначається, що під час зустрічі сторони обговорили ініціативи Міністерства національної єдності.
Зокрема, йшлося про такі напрями співпраці: залучення технологічних компаній до державних проєктів; підтримку українських фахівців, які перебувають за кордоном; створення платформ для ефективного діалогу.